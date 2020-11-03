房市／建設議題多　房價1字頭　北高雄這三處成購屋熱區

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋楠梓店主任黃國宸表示，高雄縣市的發展最初從火車站以南的鹽埕區、三多商圈開始發跡，政府逐漸將目光轉往北高雄後，過去10年以左營、鼓山區為發展重心，如農十六和美術館特區等，而未來10年，建設應會較集中在楠梓、仁武、岡山和橋頭等北高雄區域。
黃國宸分析，近年來高雄總人口變化不大，但北高雄的行政區移入人口卻逐年正成長，之所以成為新興的發展區塊，連帶拉抬房市，第一個原因在於腹地大，發展空間多，「只要有建設就會有買賣需求」；其次，原本該區塊被認為重工業廠房多，但汙染源遷走後，抗性慢慢消失，也有不少轉型為科技業，就業機會穩定，使購屋剛性需求也增加。
更最重要的是，目前北高雄土地交易價格部分雖上看5字頭，例如岡山87期重劃區內，日前就有千坪土地以每坪51.8萬區域新高價標出，可預期3至5年後，新推案價格極可能站上2字頭，不過，相較於高雄市中心房價，目前楠梓、仁武、岡山、橋頭等地仍以1字頭為主，仍相對親民，亦是吸引年輕首購族群的原因。
據「高雄實價網」，今年第三季仁武區季住宅均價17.34萬，透天厝均價22.14萬；岡山區住宅均價12萬，透天厝均價21.29萬；橋頭區住宅均價17.84萬，透天厝均價23.27萬；楠梓區住宅均價15.52萬，透天厝均價22.96萬。