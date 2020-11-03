房市／六都10月房市買賣衰退？ 原來是工作天數減少

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房市／六都10月房市買賣衰退？ 原來是工作天數減少

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-03 12:30:00

六都10月
▲六都10月不動產交易買賣棟數較上月減少，與地政機關工作天數減少有關。（圖／NOWnews資料照片）
根據六都公布的買賣移轉資料顯示，六都的買賣移轉棟數為2.17萬棟，較上月減少11%，但較去年同期微增1%，交易量減少主要受工作天數變動的關係，實際上買氣仍維持穩定，主要都會區以台北市表現較佳，年增約一成。
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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第三季買氣快速回籠，即使邁入第四季但買氣仍未出現衰退，不過10月的移轉棟數卻比9月明顯減少，主要是反應10月兩個連續假期，代書送件與地政機關收件可辦理過戶的工作天數減少，9月地政機關上班23天，10月僅有19天，光工作天數就減少17%，但實際上統計的結果月減幅度約1成，反應出市場交易狀況表現仍佳。
六都10月買賣移轉棟數為2.17萬棟，月減11%但年微增1%，台北市10月移轉棟數2699棟，月減14%但年增10%，新北市5549棟月減12%，但較去年同期持平，桃園市則是3487棟，月減21%且年減7%，台中市則為4894棟，月增1%且年增7%，六都之中唯一月變動與年變動雙雙為正成長的區域，台南市10月移轉棟數1860棟，年減11%，高雄市為3223棟年增約4%。
曾敬德指出，邁入第四季後市場買氣仍維持穩定，預料年底前的買賣移轉棟數統計狀況將恢復正常。
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