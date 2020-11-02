WSJ／NBC選前民調　拜登領先10%、川普關鍵州支持度上升

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

WSJ／NBC選前民調　拜登領先10%、川普關鍵州支持度上升

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-02 18:52:57

川普拜登美國大選
▲美國《華爾街日報》（ WSJ ） /《 NBC 》新聞公布的最終民調顯示，拜登在全美國支持度為52%，川普的支持度為42%。（圖／美聯社／達志影像）
美國《華爾街日報》（ WSJ ） /《 NBC 》新聞 1 日公布的民調顯示，現任總統川普在競選連任的最後時刻，全國民調支持度為 42% ，仍落後對手拜登（ 52% ） 10 個百分點，但在 12 個被認為是關鍵選區的州支持度上升；調查結果也顯示，民眾對川普處理新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情普遍抱持負面評價，但廣泛認同川普在經濟方面的表現。
我是廣告 請繼續往下閱讀
華爾街日報》指出，選前最後的民調和 10 月中旬的結果相比（拜登領先川普 11 個百分點）基本上沒有特別的變化，不同年齡層、性別的民意顯示，婦女和老年人比較不支持川普，拜登在這兩個族群的支持度領先川普兩位數。但從被認為是關鍵戰場的 12 個州來看，兩位候選人的差距變小，拜登在這些州的支持度為 51%，領先川普 6 個百分點，和上個月領先 10 個百分點相比，減少了 4 個百分點。
▲（圖／翻攝自華爾街日報）
▲《華爾街日報》 /《NBC》新聞 在10月29日至31日所做的民調。（圖／翻攝自華爾街日報）
拜登在搖擺州領先的優勢在民意調查誤差值之內，而川普的支持度在許多搖擺州呈現類似上屆大選（ 2016 ）的趨勢，川普很可能再次在全體票數上落後，但取得較多的選舉人票。

和民主黨研究員霍維特（ Jeff Horwitt ）一同進行民調的共和黨民調專家麥金特夫（ Bill McInturff ）表示，這場大選是他見過競爭最激烈的「10 百分點差距選舉」，他認為川普在大部分的勞工階層、白人選民以及許多搖擺州仍然保有強大的支持度，川普勝選的希望，很大程度取決於向共和黨全國委員會登記支持川普的搖擺州選民；民意調查顯示，拜登在提早投票的民眾中佔有很大的優勢，而川普則聲稱自己在投票日當天會佔有領先優勢，但麥金特夫認為這登記選民會在投票日當天大量出現。

▲美國總統川普11月1日在愛荷華州造勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普11月1日在愛荷華州造勢。（圖／美聯社／達志影像）
《華爾街日報》指出，有 83% 的選民認為自己非常投入這次的選舉，這次自從 2008 年歐巴馬第一次競選以來的高峰。而選民的重視的議題很平均，包括經濟（ 41% ）、COVID-19（ 38% ）。

報導分析，對川普來說，他最大的優勢是 55% 的選民認同他在經濟政策上的表現，比不認同高了 14 個百分點。在 12 個關鍵州，他在白人選民的支持度比拜登高出 21 個百分點，在全國範圍高出 13 個百分點，且在沒有大學學位的工人階級擁有較高的支持度。
▲拜登11月1日在賓州費城的羅斯福公園（Franklin
▲拜登11月1日在賓州費城的羅斯福公園（Franklin Delano Roosevelt Park）造勢。（圖／美聯社／達志影像）
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀