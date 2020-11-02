WSJ／NBC選前民調　拜登領先10%、川普關鍵州支持度上升

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拜登在搖擺州領先的優勢在民意調查誤差值之內，而川普的支持度在許多搖擺州呈現類似上屆大選（ 2016 ）的趨勢，川普很可能再次在全體票數上落後，但取得較多的選舉人票。
和民主黨研究員霍維特（ Jeff Horwitt ）一同進行民調的共和黨民調專家麥金特夫（ Bill McInturff ）表示，這場大選是他見過競爭最激烈的「10 百分點差距選舉」，他認為川普在大部分的勞工階層、白人選民以及許多搖擺州仍然保有強大的支持度，川普勝選的希望，很大程度取決於向共和黨全國委員會登記支持川普的搖擺州選民；民意調查顯示，拜登在提早投票的民眾中佔有很大的優勢，而川普則聲稱自己在投票日當天會佔有領先優勢，但麥金特夫認為這登記選民會在投票日當天大量出現。
《華爾街日報》指出，有 83% 的選民認為自己非常投入這次的選舉，這次自從 2008 年歐巴馬第一次競選以來的高峰。而選民的重視的議題很平均，包括經濟（ 41% ）、COVID-19（ 38% ）。
報導分析，對川普來說，他最大的優勢是 55% 的選民認同他在經濟政策上的表現，比不認同高了 14 個百分點。在 12 個關鍵州，他在白人選民的支持度比拜登高出 21 個百分點，在全國範圍高出 13 個百分點，且在沒有大學學位的工人階級擁有較高的支持度。