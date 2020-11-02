影／林世賢「震怒」　工程圍籬突出讓行人被迫與車爭道

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光復路友善人行步道工程仍未完工，郵局新建工程又施工在即，行人通行安全問題雪上加霜，在施工單位未採取積極的加強防護措施之前，林世賢今（2）日緊急指示市公所工務課，針對郵局新建工程圍籬旁公告禁止停放車輛並劃上紅線，為行人留下「保命」的通行空間。
光復郵局舊址將斥資4.04億元辦理「彰化市光復路郵局新建工程」，改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，預計本月中旬進場拆除舊有建物，工期約30個月，新建物1、2樓規劃仍作郵局使用，3至6樓規劃經營影城、美食廣場以及健身中心，地下3層樓規劃為停車場，期能活絡並帶動舊城區發展。
林世賢指出，本建築基地位於市中心光復路、和平路口，交通繁忙，通勤通學行人衆多，目前其施工圍籬突出於路口，導致轉彎車輛視線受阻，行人穿越路口時完全置身於車陣中，極易發生事故，為避免憾事發生，圍籬有必要進行調整退縮，並預留行人通行空間，並加強夜間警示措施，以維護施工期間交通順暢及通行安全。
彰化市公所強調，依彰化縣建築管理自治條例第18條第四項規定，經核准使用道路之範圍，仍應依本法第六十四條規定：「建築物施工時，其建築材料及機具之堆放，不得妨礙交通及公共安全」。為確保交通順暢及公共安全，市公所表示，已行文縣府建設處，建議調整本案原核准使用道路範圍，於交叉路口留設適當截角至少4公尺，兩側透空式圍網至少應各設置5公尺以上。