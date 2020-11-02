求助美方買F-5零件遭「已讀不回」？空軍：溝通管道順暢
求助美方買F-5零件遭「已讀不回」？空軍：溝通管道順暢
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-02 20:54:46｜update2020-11-02 20:55:13
空軍一架F-5E單座型戰機29日上午從志航基地起飛後，墜落於東部外海，造成機上飛官朱冠甍上尉不幸殉職。空軍高齡機隊後勤與零附件籌補狀況受到關注。媒體報導，空軍曾於2016、2018年兩度透過對美軍購管道，希望由美軍為我國向F-5原廠諾斯洛普公司申購機隊F-5E/F所需零附件，但都遭到「已讀不回」。
針對媒體報導「F-5機隊零附件全靠空軍找商源 亟需籌補」等情，空軍司令部今（2）日表示，本部對於F-5型機所有系統均可自力維修，所需器材亦以軍購及原廠開放式合約等多元管道獲得，供補無虞。空軍司令部指出，經查證2016及2018年本軍確有向美方提出零附件購補需求，美方均有回應並納入後勤零附件籌補管制，雙方溝通順暢。另有關媒體引述詹氏年鑑相關訊息，本軍並無所悉，無法評論。空軍司令部強調，本部F-5型機維保所需器材供補及機隊運作均正常，籲請國人放心。
1972年，空軍應美國要求國軍將50架F-5A/B戰機交由越南空軍使用，美軍允諾提供最新型F-5E/F戰機作為補足我空軍戰機之不足，之後由諾斯洛普授權航發中心(現改制為漢翔公司)生產，從此開啟我國空軍使用F-5E/F戰機為主力的時代。我國空軍共接收308架F-5E/F戰機，隨著1990年代陸續引進 F-16、幻象2000與IDF經國號戰機等新一代戰機，逐漸從第一線作戰任務中退下來，全部部署於台東志航基地擔任新進飛行員下基地時操作的部訓機。