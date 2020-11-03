78歲老翁娶17歲嬌妻！羞喊「想生孩子」 22天後結局悲慘
78歲老翁娶17歲嬌妻！羞喊「想生孩子」 22天後結局悲慘
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-03 00:00:04｜update2020-11-03 00:01:54
印尼一名78歲老翁於上個月迎娶年僅17歲嫩妻，消息一傳出便在網路上引起討論，2人雖然相差61歲，卻決定陪伴彼此餘生，當時夫妻還希望能生下一個孩子。但根據最新消息，兩人結婚才經過短短22天，卻傳出已經離婚了。
根據當地媒體《Tribunnews》報導，歲數高達78歲的薩爾納（Abah Sarna）於10月9日迎娶了一名年僅17歲的妻子諾妮（Noni），當時薩爾納甚至準備了2卡車的聘禮，包含家電用品、機車、11克黃金和1000萬印尼盾（約新台幣1.9萬），當時兩人在婚禮上表現相當甜蜜，還希望能趕緊誕下一子。不過，最新消息傳出夫妻倆才結婚22天，就立馬離婚了，而諾妮的哥哥也證實該消息。事實上，薩爾納於10月30日就向諾妮提出離婚請求，這讓諾妮全家都十分震驚，因為他們本都打算接受兩人的婚姻，且薩爾納似乎還想和諾妮繼續在一起。
對此，薩爾納則解釋，自己是不得已才提出離婚的請求，他指出家人在婚禮前都不知道諾妮僅17歲，所以婚後不斷遭到女兒反對，所以才做出這樣的選擇。但他表示，兩人雖然已經離婚，但不會要回已送出的聘禮。（編輯：陳雅雲）