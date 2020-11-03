婆媳吵不停！母淚訴遭媳婦羞辱　人夫一調監視器心全碎了

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由於雙方怎麼勸也無法改善關係，因此他選擇對老婆不禮貌的態度睜一眼閉一隻眼。然而，某次媽媽突然打電話給原PO哭訴，他認為事態嚴重，所以決定調閱家中的監視器了解真相。但一查看竟發現，老婆僅因媽媽移動了她所買的水果，就當著兒子的面，以近似霸凌的言語羞辱媽媽，「看到影片後我心都碎了，多希望是我媽出言不遜但不是」。
事後他不斷與老婆溝通，希望告知這種小事時，語氣能夠好一些，但老婆反而回嗆直呼「不這麼凶、這麼酸，妳媽根本聽不懂。」老婆也坦言無法與婆婆好好相處，因此向原PO提議兩人中必須有一人搬出去。當下原PO理智線秒斷，回嗆「妳搬岀去，我不想要以下犯上不尊敬長輩的事發生影響小孩，怎可能把剛被霸凌完的母親趕岀去。」雖然事後有再經過討論，但仍無法達成共識，他也坦言做好離婚的打算了。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，其中就有人建議可以夫妻一起搬出家裡，「如果你保持這個想法，那就真的搬出去住吧，因為無論你老婆說什麼，你都是無法理解的」、「建議樓主，經濟許可的話，把房子讓給媽媽住吧。本來你已經成家了，就不該賴在原來的原生家庭當中。這只會讓你看起來，還沒斷奶....」、「錢或許能解決，夫妻搬出去住」。
不過也有網友認為溝通都無法解決了，可能只能走向離婚一途，「把你寫的這篇，拿給你老婆看，說你已經盡力了，如果一步都不退，那我們只好離婚..........」、「離婚對彼此都好，兩個女人諜對諜，看了都煩死，何必互相為難」、「離婚啦！反正你也沒能力處理他們兩個的問題」。（編輯：陳雅雲）