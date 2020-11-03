治安會報1年沒開遭質疑　徐國勇：開過14次正式治安會議

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治安會報1年沒開遭質疑　徐國勇：開過14次正式治安會議

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-11-03 12:02:28｜update2020-11-03 12:22:02

▲長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺，在野黨質疑治安會報一年沒開釀禍，內政部長徐國勇表示，已開過10多次治安會議。（圖／記者呂炯昌攝.2020.11.03）
▲長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺，在野黨質疑治安會報一年沒開釀禍，內政部長徐國勇表示，已開過10多次治安會議。（圖／記者呂炯昌攝.2020.11.03）
馬來西亞籍長榮大學女學生日前遭到擄人殺害，震驚全國，在野黨質疑行政院不只食安會報沒開，治安會報也一年多沒召開，不重視治安才導致治安敗壞。對此，內政部長徐國勇今（3）日澄清表示，雖然沒舉行治安會報，但是開過14次正式治安會議。
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立法院內政委員會昨（2）日邀內政部列席，審查內政部及所屬預算並備詢。國民黨立委江啟臣痛批，行政院治安會報已超過一年未召開，是政府的違法失職。台灣民眾黨立院黨團今日也質疑治安會報一年沒開，行政院長蘇貞昌還敢說「有政府會做事！」
立法院今日邀請行政院長與相關部會首長做施政報告及備詢，徐國勇在議場前受訪表示，行政院治安會報是透過跨部會會議來協調研議、規劃治安政策，以抗制犯罪問題。然而，今年因防疫考量而減少原定每2個月召開一次的大型會議，但當遇有重要治安議題或事件，除了藉由網路通訊軟體工作群組溝通外，必要時也會召開會議研商對策。

徐國勇指出，依據行政院紀錄，蘇貞昌院長今年已有召開14次治安相關的正式會議，內政部部務會議上，我們也多次討論治安議題，要求各單位提出對策並當場協調。我也時常前往各縣市警局視察，關心地方治安維護情形。

針對有立委認為徐國勇昨日在立院公然說謊，徐國勇澄清說明表示，對於治安會報召開的次數這是一個客觀的事實，我不可能也沒必要對此在國會殿堂說謊。昨日備詢時第一時間我確實將治安會報誤聽為毒品防制會報，因此回答地並不是很肯定，但絕無說謊的意思。

內政部政務次長陳宗彥前往台南頒發破案獎金，引發爭議。徐國勇表示，警察工作極其辛苦，因為案發地沒有路燈，只能一ㄧ比對周邊監視器、辨識車牌做判斷，對辛苦員警予以獎勵乃是當然，但是也必須獎懲分明，報案就是報案，絕不能用備案處理，沒有開三聯單，這部分該懲處就懲處。因此，政務次長陳宗彥對破案偵辦、工作辛苦的同仁予以獎勵，予以支持。但有員警缺失的部分也予以調職處分，以落實獎懲分明。
對於長榮大學不幸的治安事件，徐國勇深感遺憾及對家屬有深深歉意，內政部將與教育部合作，就較偏僻的大學一一做治安盤點，持續強化勤務作為與校園安全預警情資蒐報，共同維護校園安全。警政署昨日下午也召開警政會議，就相關報案程序請每個警察單位做確認，下達指示不能用備案代替報案、省略開報案三聯單。
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