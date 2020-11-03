火車上化妝失手！大媽「10字」遷怒旁邊乘客　她爆氣回擊

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火車上化妝失手！大媽「10字」遷怒旁邊乘客　她爆氣回擊

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-03 11:49:09

▲有名女網友在火車上找位置時，被一旁正在化妝的大媽遷怒「都是你擋住光，害我畫歪」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有名女網友在火車上找位置時，被一旁正在化妝的大媽遷怒「都是你擋住光，害我畫歪」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不少人因一早起來太匆忙，沒多餘的時間打扮自己，會利用搭車通勤時間化妝，不過，也有一名女網友發文抱怨，表示自己今（3）日搭乘火車，正在找位置時，竟被一名正在化妝的大媽10字遷怒「你擋到我的光，害我畫歪」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己今日搭乘火車，正要尋找位置時，一名正在化妝的大媽睫毛膏畫歪了，竟直接劈頭嗆原PO「都是你擋到我的光，害我畫歪」，這讓原PO感到莫名，回應「那可以不要在車上畫」。

▲女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
大媽竟說「讓我唸一下不行嗎」，原PO回擊「唸我幹嘛，你有病哦」，大媽這時更氣了，「你什麼態度，我可以告你公然侮辱知道嗎」，不過原PO不以為意，還歡迎大媽「快點」，被大媽嗆「這種態度會有老闆用你才怪」，原PO也不甘示弱地回覆「我自己就是老闆」。

豈料，大媽竟回應「那也很快就倒店了啦！你看看你穿這什麼短褲，不像樣，台灣就是有你這種人才把我們台灣人的素質都拉低了，你整個就是沒救」，原PO聽完看了對方一眼，覺得很無奈，「原來台灣人穿短褲就是沒素質？」，後來也就沒在搭理大媽，不過她也提到，大媽一人佔兩個位置，也嘲諷「素質真的很高」。

原PO下車後，同車廂有三位乘客跑過來問她「妳到底惹到她什麼？她這麼生氣」，當原PO敘述完後，那三位乘客也覺得大媽相當無理。

貼文一出，引起網友熱議，「奇葩人物欸，傻眼」、「其實在車上化妝是很沒禮貌的行為耶」、「火車很晃，坐在裡面化妝本來就風險高」、「很誇張」、「就不要跟她一般見識」、「化妝就算了，還多佔一個位置，超沒水準」、「哈哈哈，手抖化歪，怪別人經過」。（編輯：郭佩蓉）

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