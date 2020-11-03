一路旺到年底！好運敲門「4靈數」曝光　第2位是財神寵兒

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將你的陽曆出生年、月、日數，以及「2」這個數字相加到個位數。這裡的「2」代表的是今年的最後一天（2020年12月31），相加至個位數而來。
範例：小明的陽曆出生年、月、日是1998年1月20日，再加上「２」為1＋9＋9＋8＋1＋2＋0＋「2」＝32，得到的十位數字再相加3＋2＝5，年底靈數為5
注意：算出的靈數若是0，代表沒有相加到個位數
第四名、年底靈數為9
貴人降臨一路到年底，你將會迎來滿滿的貴人好運，利於你往後的人脈發展，並且能夠化解小人來惡意攪局。這波貴人從四面八方湧入，多到快踩破你家門檻。無論你是還在求學的學生或是已經出社會的白領階級，皆能得到身旁朋友、同事的幫扶，做事、做決定容易得到大家的認可與支持，努力付出被看見，而賦予重責大任，凡事你心裡期望的事，都可以好好運用這波貴人運勢的助力，幫助自己成功發展事業，也可以尋求別人幫你介紹對象擺脫單身。
第三名、年底靈數為1
桃花盛開一路到年底，你的人際關係會變得特別旺，交友圈大開。愛神也特別眷顧你，這段期間將會有人主動向你告白，而且對方正是你心目中理想的另一半。你對愛情充滿了期待，總是幻想自己是愛情電影的主角，而你也的確要迎來讓你心動已久的愛情了！年底前，你暗戀的他會透過朋友介紹而注意到你，他會約你一起去吃晚餐看夜景、溫馨接送你上下班、時不時送你一些驚喜小禮物，這是他對你心動的暗示，記得好好把握，別讓好姻緣溜走了。
第二名、年底靈數為3
荷包滿滿一路到年底，恭喜，你就是財神爺的新寵兒，你會意外發現自己的財庫不斷有入帳，極可能是公司年終領最多，或年度業績好到爆表，讓你在年底時一帆風順，所有煩惱全都消失！出門在外，你的客戶、朋友常會請客，自己不太需花太多的錢在交際應酬上。有機會的話，也可以買幾張彩券試試運氣，雖然不一定能夠獲得大獎，但仍有小財進帳。同時，你也能看準時機、把握任何一個賺錢的良機！你的財富可以積少成多。
第一名、年底靈數為6
各種好運一路到年底，你的運氣十分順暢，人品大爆發，運勢一飛沖天。從前不開心的事將煙消雲散，一顆驛動的心開始安定下來，你也許會重新調整生活作息、搬家，讓自己的生活更穩定更充實，你會找回生活重心，也找回許久不見的快樂。將過去種種都灑脫放下，也由於你的轉念，讓自己的運氣更好，不管遇到什麼困難都能順利解決！讓你的運勢達到高峰，身旁小人退散、貴人出現，做起事情來得心應手，游刃有餘。（編輯：賴詠璿）
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