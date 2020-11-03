親姊釣金龜婿超拜金！妹嘆「簡直寵壞」　最後風向全變了

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親姊釣金龜婿超拜金！妹嘆「簡直寵壞」　最後風向全變了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-03 13:09:53

▲一名女網友表示，和老公結婚後，婆家親戚竟然說「都結婚了，房子名字怎麼還是女生的」，讓她超生氣，直呼「是我爸買的」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲親姊釣金龜婿超拜金！妹嘆「簡直寵壞」，最後風向全變了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。因此近日就有位女網友在網路上分享自己親姐姐交往的事情，拜金和男友相處的樣子讓他相當討厭，沒想到事情曝光後，輿論風向居然全逆風，引起熱議。
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▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這位網友在《Zuvio 校園》上PO出一篇「我的姐姐原來是綠茶」的文章表示，「我姐長相不錯，身邊不缺追求者，但沒想到她其實是養很多工具人，想要去哪裡一聲，自動有工具人會載她去」，原PO更直言現在的情況，「她現在抓到了一個金龜婿，她男友超有錢，生日送她一堆名牌包，定期帶她去按摩、逛街買精品化妝品，人生超享受」，甚至更點出她認為最誇張的事情「海底撈對她而言只是普通的宵夜，一餐沒有1000以上我姐根本不吃」。
原PO也感嘆「姊姊其實原本不是那樣的人，她原本是個好女孩，但她原本會自己打工賺錢，還蠻有上進心的 只是這個男友簡直寵壞她，讓她客氣變得很像大小姐，我真的覺得我姐變不一樣了... 而且很讓我討厭」，接著最後更點出「她利用她男友的錢，甚至劈腿，但後來也收手了，他們還打算明年結婚呢...」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，風向竟卻逆轉，留言區蓋起高樓。
▲網友們紛紛留言表示「你姐開心就好，你父母沒意見就好，有錢很好，一輩子不用擔心吃喝玩樂退休金」（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲網友們紛紛留言表示「你姐開心就好，你父母沒意見就好，有錢很好，一輩子不用擔心吃喝玩樂退休金」（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
沒想到網友們紛紛留言表示「你姐開心就好，你父母沒意見就好，有錢很好，一輩子不用擔心吃喝玩樂退休金」、「那不是寵壞，而是她本來就沒自我，之前能有工具人，現在開眼界了，但是三觀不好，就容易陷進去」、「這樣也只是感情觀跟金錢觀沒那麼正確，茶是妓女的意思，應該不至於那樣說姐姐吧...」、「不就包養，寵壞人，你姊自己三觀不正，陷進去了，真覺得不好自己努力賺錢，搬出來住就好」、「沒關係吧！自己高興就好了」、「與其討論別人，不如把注意力放在賺錢上面」。（編輯：王柏文）
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