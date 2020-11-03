結婚不包禮金？她開「禮物清單」　結局曝友氣炸：還給我

結婚紅包該包多少不失禮，一直是不少人苦惱的問題，不過，也有一名女網友發文抱怨，表示自己有位朋友，最近要搬新家，希望收到「入厝禮物」，還說如果送禮物給她，那麼結婚禮金也就不收了，但結局曝光，讓男網友氣炸直呼「還給我」！

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該名男網友在臉書粉專《靠北星座》發文，表示自己和對方是朋友關係，交情則是普通，沒有到很好。而對方最近因為要搬新家，希望原PO送她「入厝禮物」，還說如果送了入厝禮，她今年結婚時，就不收原PO禮金了。

▲有名網友在臉書粉專《靠北星座》發文。（圖／翻攝自《靠北星座》）

對方甚至還說「雖然我們交情很好，你也不用包到66（6600元）給我啦」，這讓原PO超無言，心想「哇，不是說不用包給你嗎，而且誰跟你交情很好」，不僅當下場面超難看，對方身旁還有一堆她的朋友，害原PO超尷尬，只能轉身跟其他友人要了一個紅包袋，包了3600元給對方。



▲婚宴。（示意圖／取自 pixabay ） 這讓原PO愈想愈不爽，回家後一算「禮金+電風扇」總共包了6600元，讓他氣得直呼「還我電風扇喔」，原PO也算是以6600元看清一個人，「但我跟她是普通交情，值得嗎」。

貼文一出，引起網友熱議，「深有同感！經歷類似的事」、「很敢，拗就有」、「好厚臉皮」、「勇敢拒絕，就算他不要臉，你也不要當濫好人」；也有網友認為「她很敢要，你也不好意思不當凱子爹」、「為什麼她隨便要，你就隨便給呢，不是說普通朋友而已嗎」、「她要，你就給，有什麼內幕嗎」。（編輯：郭佩蓉）