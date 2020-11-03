網路太慢！女「爽連電信WiFi」　一收到帳單臉綠：太可怕

有名女網友在社群平台《Dcard》上以「真的不要隨便連公眾網路」為題，表示日前因網路跑不動，打開Wi-Fi後發現某家電信的開放式網路可以用，她也就連上了，但當她收到帳單時臉綠了，直呼「奉勸各位要先確認會不會收費」，貼文一出，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO表示，前陣子上班時，覺得自己的網路跑不動，於是打開Wi-Fi發現有某家電信的開放網路可以用，名字為《XXX-WIFI AUTO》，她心想自己也是這家電信的用戶，「應該可以連上」，於是她經過層層登入終於連上，但還是跑不動，索性不用了，還是靠著自己只剩一格的網路撐著。

▲一名女網友在《Dcard》上以「真的不要隨便連公眾網路」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

她一問之下才知道，「公用網路都是有記憶的，只要連過之後，不管你有沒有使用，有連接都會收費喔，順邊跟您說計費方式是『一分鐘一元』，還是我幫您限制連線呢，以防這種情況發生」，這讓原PO聽完臉都綠了，立刻叫客服人員幫她關掉此功能。



▲女網友得額外繳交費用。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 「太可怕了」，她崩潰表示，自己的iPhone很常自動打開Wi-Fi連線，「真的不知道什麼時候又會被無形收費」，而原PO也貼出帳單，這次則是被多收了某電信Wi-Fi通信費「185元」，「奉勸各位以後連公眾網路前，先確認會不會收費，不要像我傻傻被坑了兩個便當錢」。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「關閉wifi和忘記網路就沒事了啊，然後這家電信的本來就要收錢，除非合約中有寫送幾分鐘之類，天底下沒有那種讓妳用免錢的東西，下次記得看合約，當作繳學費」、「又一個不看合約就簽名」、「合約不是有寫了？？除非合約有寫公共網路wifi吃到飽...」、「我也被收過，就默默的去門市取消了」。（編輯：郭佩蓉）