橘貓帶「身份證與電話末3碼」領包裹　店員核對後已淪陷

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陳小姐表示原本家裡已養了一隻三花虎斑貓「布朗尼」，幾年前想再養一隻貓咪陪牠，剛好得知樹林有5隻被母貓遺棄的小奶貓，特地坐火車帶其中的嘎妹回家。當時牠只有300公克被陳小姐一手奶大，加上從小就常常帶出門散步，因此很習慣跟馬麻一起出門。日前陳小姐買了一整箱罐罐與飲水器濾心，都是愛貓要用的，加上牠們有「貓咪身份證」，才突發奇想抱著嘎妹去「領包裹」。原本以為樓下超商店員是自己的鋼琴班學生，非常喜歡嘎妹常常希望牠下樓探班，殊不知當時剛好輪到新人站櫃檯，一看到嘎妹自備「身份證與電話末三碼吊牌」時先是愣了一下，隨後馬上「核對身份」後就拿出嘎妹的包裹，還害羞地與要求與嘎妹合照，非常有趣！
陳小姐還說嘎妹雖然是「弟弟」，但由於非常愛吃，常常聽見陳小姐教鋼琴時就待在腳邊討零食，即使等到「度咕」也不放棄，就算生病吃不下飯，也願意將藥混著零食傻呼呼吞下肚，因此現在已是8公斤的「壯漢」，足足比布朗尼多了一倍的體重。嘎妹也是一隻暖男貓，即使白天在家裡四處亂躺，晚上一定要睡在馬麻身邊「陪伴」，而且有幾次陳小姐中途小貓時，嘎妹也會幫忙照顧，只是偶爾會不小心把小貓趕出貓窩，然後自己霸佔「保溫箱」，非常「貼心」。但其實嘎妹也是一隻好面子的貓咪，每次馬麻抱她出門（陳小姐表示嘎妹一定都有戴牽繩，而且不會讓牠在地上走），只要遇見路人一誇牠，牠就一臉得意的模樣，連去樓下超商遇見客人稱讚也很得意，因此被店員封牠是「貓店長」，大家都很喜歡看到牠光臨！
嘎妹到超商領包裹的照片被分享到愛貓聯盟社團後，許多網友笑說：「以後不在家，知道要派誰領貨了」、「領完要獎賞罐罐」、「簽收是蓋掌印嗎？」、「真的是本貓領取欸，請攜帶身分證」、「自己的罐罐自己領」、「可愛到爆」、「看來是該幫貓咪做身份證，以後讓牠們自己領罐罐了」。（編輯：陳珮瑜）