蘇蔡不合？張惇涵：兩人都對事嚴格、對人溫暖
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-03 17:28:20
前總統陳水扁日前爆料，在他任內擔任行政院院長的蘇貞昌曾兩度要求當初時任行政院副院長的蔡英文，甚至說蔡英文「難相處」；對此，擔任過蘇蔡發言人的總統府發言人張惇涵今（3）日接受媒體訪問時表示，蘇蔡兩人都是「對事嚴格，對人溫暖的人」。
陳水扁日前向資深媒體人趙少康爆料，在他2004年連任後，蔡英文曾到官邸詢問內閣人事，並直接向陳水扁表態「若游錫堃續任院長，她就會離開執政團隊」；陳水扁說，當時沒人敢到總統官邸問內閣人事，唯獨蔡英文一人，並說：「她就是跟人家不一樣，所以她今天能夠做到總統」。陳水扁更透露，當年蔡英文不好相處，就連時任院長的蘇貞昌都曾兩度要求換掉副閣揆蔡英文。
對此，張惇涵今日接受媒體訪問時表示，他當過蘇貞昌的發言人，現在是蔡英文的發言人，以他的經驗來看，兩位不論是總統還是院長，都是對事嚴格，對人溫暖的人，也只有這樣才能把團隊帶好、把事情做好。張惇涵強調，現在兩人之間有即時的直接溝通管道、合作無間，讓政府團隊運作有效率，從防疫成功，到經濟成長率維持亞洲四小龍第一，就是最好的例子。