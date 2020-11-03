服務業25K太低薪！女轉做傳統市場　「真實待遇」網佩服

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服務業25K太低薪！女轉做傳統市場　「真實待遇」網佩服

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-03 17:43:34

▲肉攤業者平均每月營收超過 30 萬元，但實際賺的是辛苦錢。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲一名女網友指出，她在服務業打滾將近十年，近期轉往傳統市場中雞肉攤就業，而她就分享了自身工作待遇，意外在網路上引起討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
俗話說：「三百六十五行，行行出狀元。」每一個職業背後，都深藏著一言難盡的辛勞。對此，就有一名女網友指出，她在服務業打滾將近十年，近期轉往傳統市場中的雞肉攤就業，而她也分享了自身工作待遇，意外在網路上引起討論。
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原PO於《Dcard》上發文，表示自己從事服務業將近10年之久，最近才轉換跑道，於傳統市場內的雞肉攤上班，他指出一般服務業起薪僅有25K，但換成這份工作月薪就有45K，且還有一個月的年終獎金。她坦言，雖然這份工作沒有勞健保，但收入比一般服務業高出太多，且剛好遇到的老闆願意給她機會學習，「我從一個拿刀都不太穩的女孩，到現在手起刀落一隻雞到裝盤只需兩分鐘。」
原PO指出，許多老人家都說「現在年輕人會做市場的真的很不容易。」她解釋，這份工作一個月僅能休息4天，且每週一必須凌晨兩點半上班到中午十一點半，休息天數少、見紅沒有休，「只有端午中秋清明這種大節日會放兩天假，還有春節休五天。」

此外她透露，在傳統市場工作就算環境整理得再乾淨，還是時常看到不少蚊蟲出沒，且因工作需求必須拿刀，十分危險，原PO分享自己曾於切肉時傷到手指，足足縫了三針，到現在神經都還沒連結好，傷口還麻麻的。

雖然工作相當辛苦，但她表示老闆和老闆娘對待員工十分好，市場內各攤的大哥大姊也非常暖心，時常送給她許多禮物，這樣歡樂的職場氣氛，也讓她開心直呼「我不後悔來這裡上班！」

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
 

貼文一曝光後，就引來許多網友大讚，「工作不分貴賤，靠自己雙手努力賺錢就是好的，給妳個讚」、「看完覺得你好棒」、「很辛苦的工作，佩服妳！！！加油～～」、「只要是正當工作，辛勤努力的人都該值得被讚許，加油」。
但也有網友抱持不同意見，「除了九個小時的工時跟上班族一樣，其他⋯我真的完全無法欸⋯⋯時段不一般、休假又少、環境髒亂、蟲蟲危機、味道腥臭、冬冷夏熱⋯⋯覺得妳好猛喔」、「這樣的時數跟休假確實是拿時間勞力來換薪水，不過做的開心踏實最重要」。（編輯：陳雅雲）
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