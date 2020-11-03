服務業25K太低薪！女轉做傳統市場　「真實待遇」網佩服

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO指出，許多老人家都說「現在年輕人會做市場的真的很不容易。」她解釋，這份工作一個月僅能休息4天，且每週一必須凌晨兩點半上班到中午十一點半，休息天數少、見紅沒有休，「只有端午中秋清明這種大節日會放兩天假，還有春節休五天。」
此外她透露，在傳統市場工作就算環境整理得再乾淨，還是時常看到不少蚊蟲出沒，且因工作需求必須拿刀，十分危險，原PO分享自己曾於切肉時傷到手指，足足縫了三針，到現在神經都還沒連結好，傷口還麻麻的。
雖然工作相當辛苦，但她表示老闆和老闆娘對待員工十分好，市場內各攤的大哥大姊也非常暖心，時常送給她許多禮物，這樣歡樂的職場氣氛，也讓她開心直呼「我不後悔來這裡上班！」
貼文一曝光後，就引來許多網友大讚，「工作不分貴賤，靠自己雙手努力賺錢就是好的，給妳個讚」、「看完覺得你好棒」、「很辛苦的工作，佩服妳！！！加油～～」、「只要是正當工作，辛勤努力的人都該值得被讚許，加油」。
但也有網友抱持不同意見，「除了九個小時的工時跟上班族一樣，其他⋯我真的完全無法欸⋯⋯時段不一般、休假又少、環境髒亂、蟲蟲危機、味道腥臭、冬冷夏熱⋯⋯覺得妳好猛喔」、「這樣的時數跟休假確實是拿時間勞力來換薪水，不過做的開心踏實最重要」。（編輯：陳雅雲）