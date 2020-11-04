房市／被隔壁鄰居帶旺　首購族搶進台中這蛋白區

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房市／被隔壁鄰居帶旺　首購族搶進台中這蛋白區

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-04 08:00:00

受到隔鄰北屯建設議題帶動
▲受到隔鄰北屯建設議題帶動，太平買氣也上升。（圖／NOWnews資料照片）
北屯堪稱近期全台中市建設議題最聚集的區域，連帶拉抬當地房價，也因此，許多有總價考量的首購族，轉往相鄰的北太平購屋，尤其新光重劃區內屋齡5年左右新古屋，屋齡仍新，漲幅又不像預售屋這麼大，最受青睞。
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今年10月雖有兩個連續假期，可辦理房地過戶的工作天數減少，但台中買賣移轉量仍大爆發，全市4957棟創今年以來新高，也是六都中月增率、年增率唯一雙雙正成長的區域。其中，太平區10月的買賣移轉棟數319棟，不僅是今年以來最多，與去年同期191棟相較，年增率67%，也是最亮眼的區域之一。
信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆表示，太平移轉量出色，與大環境房貸利率低、市場上游資充裕、買方對房地產市場有信心等因素有關；此外，北太平與建設話題聚集的北屯相鄰，也連帶受到帶動。

陳昱帆說明，北屯應是未來5至10年台中建設議題最多、利多最集中的區域，包括台中洲際棒球場旁將有漢神百貨進駐，另如水湳經貿園區、台中捷運綠線、COSTCO北台中店等，使中古屋和預售屋買氣熱絡，加上建商大舉在G0特區和14期重劃區等地方獵地，帶動整體房價走揚。

也因此，陳昱帆觀察到，北太平距離北屯近，房價雖也連帶受到拉抬，但漲幅畢竟未像北屯當地這麼快速、幅度這麼大，吸引許多首購族願意「以空間／時間換取房價」，買進太平新光重劃區；除北太平吸納首購客群外，南太平雖鄰近山區，距離市中心較遠，但近期建商頻推出新透天建案，主打總價只要千萬出頭，以大樓價買透天等，也吸引不少預算有限但又想買透天的族群。
陳昱帆也以北太平新光重劃區為例，預售屋開價雖達25至28萬，但中古屋、新古屋因有實價登錄可參考，漲幅並未如預售屋這麼高，最受首購族歡迎、屋齡5年左右的新古屋，均價多介於18至20萬間，若是建商品牌較佳，部分可達23至25萬，若是較一般建商，18至20萬左右亦能成交。
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