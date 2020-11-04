房市／新莊三條低總價路段 在地首購族鎖定
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-04 08:30:00
根據金融聯徵中心統計，今年新北市新莊全區平均授信額度達944萬，不過，仍有3路段在500萬以下，房價相對親民。在地房仲說明，3路段以屋齡35至45年公寓為主，也非捷運站旁，但因總價平易近人，對在地首購族吸引力仍高。
金融聯徵中心公布今年第二季新莊區各路段平均授信額度，最高在近副都心重劃區的新北大道四段，達1984萬，但也有3路段在500萬以下，包括民本街372萬、四維路485萬、西盛街497萬；以3路段平均貸款成數介於67.5%至75%回推，總價約落在550萬至660萬左右。信義房屋新莊龍安店店長胡維中表示，3路段房貸金額之所以低於500萬，主要是因屋齡35至45年的公寓產品居多，使總價相對較低。整體來說，依公寓坪數大小，物件成交的總價的確就落在550萬至750萬之間。
胡維中進一步說明，民本路和四維路以公寓為主，較少中古大樓，雖然如此，但當地居住人口頗為密集，加上公寓總價低，即使到捷運站需走路或搭公車，對在地人而言因為已經習慣了，所以若是出身在地的首購族，對這類產品的詢問度、接受度仍高；不過，若是來自外地的首購族，同樣有預算考量下，普遍仍會選擇近捷運的新莊總站周邊公寓。至於西盛街和民安西路一帶，除公寓產品，也有部分是中古大樓。因有不少公車可以到台北市或輔大，生活機能也很成熟，購屋主力也同樣來自原本就居住在當地的首購族。