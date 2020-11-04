房市／新竹房市熱 自住客追價力道成考驗？
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-04 18:00:00
市場資金充沛，加上買方信心大增，造就第二季以來國內房市走揚，「價隨量漲」作用下，信義房價公布的都會區第三季指數全面勁揚，尤以新竹漲幅最為凌厲，專家認為，國際第二波疫情紛紛再起、台股大盤後勢充滿疑慮，自住客追價力道及政府是否有打房動作等，這將對新竹等都會區房市能否延續這波資金行情的一大考驗。
信義房屋企研室公布主要都會區第三季房價指數，與去年同期相比全面勁揚，其中，新北市房價首度突破2014Q2的歷史高點，新竹房價年增率成長幅度最大，高達9.68%。隨著疫情干擾減弱，加上資金充沛，市場買盤快速回籠，第三季房市延續前季熱度， 出現淡季不淡情形。新竹房市與竹科產業息息相關，因上半年營業額達5661億元，繳出10年同期新高成績單，加上台股前波屢創新高點，消費力強勁的竹科人也積極投入房市。
信義房屋關埔站前店店長古孟玄表示，舉新竹熱區關埔特區為例，需求仍大於供給，即便社區房價屢創新高，自住客追價意願仍高。依過去經驗，會影響這波行情的關鍵在於政府對房市的態度，若有打房動作，則會致使交易量下滑。這波房市多頭延續多少?信義房屋企研室分析，近兩年住宅建照量大增，新增供給陸續發酵，勢必對房價漲勢購成相當程度的阻力。由於疫情在秋冬時期可能捲土重來，台灣難以置身事外，目前市場買盤仍以自住為主，容易受外部環境變化 所干擾，且追價力道有限，此波資金行情能延續多久仍有待觀察。