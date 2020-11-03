女懷孕遭男友家人逼墮胎！理由一曝光　眾狂勸：拿掉吧

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女懷孕遭男友家人逼墮胎！理由一曝光　眾狂勸：拿掉吧

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-03 19:16:04

懷孕
▲一名女網友指出，自己近期發現懷了男友的孩子，原本雙方家庭經過商討，決定將孩子生下來，但卻被男方爺爺就以「一理由」不支持。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pixabay）
情侶發生關係時，若沒有做好安全措施，一不小心就懷孕了，恐怕會打亂雙方原有的人生計畫。就有一名女網友指出，自己近期發現懷了男友的孩子，原本雙方家庭經過商討，決定將孩子生下來，但卻被男方爺爺就因「一理由」不支持，讓她十分難受。不過，就有不少人一看反而狂勸原PO「拿掉吧！」
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原PO於《Dcard》上發文，表示自己22歲，男友21歲，兩人在一起一年多了，但近期發現自己月事沒來，於是就買了驗孕棒來驗，結果發現自己真的懷孕了。
她當下感到十分錯愕，因為自己還在實習階段，認為這個孩子絕對不能生，然而男友卻表示自己一定會負責。事後他們也將此事告知雙方家長，「他爸是說同意，說反正假日很無聊剛好可以幫忙帶小孩，我爸媽這邊都覺得不要拿掉很傷身體，所以是同意的。」

本以為小孩能夠順利生下來，沒想到男友的爺爺卻堅決表示不能生下來，認為時機點不夠成熟，原PO就算想商量，但連討論的空間也沒有。不僅如此，男友爸爸也表明「我是同意的，但阿公不同意，以阿公為主」，更向男友烙下狠話「只有生和不生，生了你（男友）就沒家回」，讓原PO十分難過直呼「一開始說尊重我們的決定，到頭來還不是以你的決定為決定，我媽跟我說拿掉不要後悔，我會很後悔，但能怎麼辦呢」。

▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，但許多人認為原PO和男友經濟能力還不穩定，生孩子的計畫應該暫緩，「如果你們兩個沒辦法自己處理，還需要靠家裡，就拿掉吧！這世界真的不需要再多一個不幸福的孩子」、「沒有能力養、心態不成熟，真的不要養小孩，不要讓這個世界多一個犧牲品好嗎？」、「沒有經濟基礎還需要靠家人幫忙，還是拿掉吧，不能負責這個孩子寧可不要生」。
不過亦有人抱持不同看法，直言「妳可以自己決定，妳才是妳自己身體的主人，男友阿公算哪位啊？連個邊都排不上好嗎？多跟自己父母親討論吧」、「自己的孩子自己決定，不要因為別人的影響而錯過孩子，墮胎傷身體，以後懷孕機率會更低」、「如果你真的不想要拿掉，想負責、怕後悔，沒人能逼你去拿掉一個生命，他是你的小孩欸，自己決定」。（編輯：陳雅雲）
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