爽啃整顆芭樂！婦人「牙齒竟差點斷」　醫嚇：像竹筷一樣

許多人喜歡吃芭樂，不過有些人不會「切片」再吃，反而是整顆拿起來就啃，對此，日前就有牙醫分享，在門診時遇到有名婦人一張嘴，「牙根竟然扭向外側」，甚至差點斷裂，一聊才知，原來她平常愛吃「又硬又脆」的食物，其中又以「芭樂整顆啃」為主因。

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牙醫曹皓崴在臉書粉專《打開嘴巴說亮話 曹皓崴醫師》發文，表示日前遇到的這位婦人牙齦萎縮很多，更嚴重的是「幾乎整排牙齒靠近牙齦的位置，都有很大的凹陷」，或可以說是「牙齒剝落」，意思就是「齒質如同牆壁上的磁磚，因地震被震落了」。

▲牙醫曹皓崴在臉書粉專《打開嘴巴說亮話 曹皓崴醫師》發文。（圖／翻攝自臉書粉專《打開嘴巴說亮話 曹皓崴醫師》）

婦人非常緊張，害怕牙齒會因此斷掉，但苦於找不到原因，這些破損的區域也愈來愈利，甚至開始刮舌頭。結果檢查後，也聊了生活飲食的習慣，他想找出婦人是否有喜歡吃「又硬又脆」食物的習慣，因為又硬又脆的食物會使牙齒瞬間出很大的力量，接著咬著不放來扭斷食物，例如芭樂或甘蔗。



▲醫師建議芭樂最好「切片」再吃。（示意圖／取自 pixabay ） 果不其然，一聊才知道，婦人最喜歡「啃整顆芭樂，偶爾啃甘蔗」，生活步調緩慢輕鬆，也沒什麼壓力。「我們柯南般的調查終於找到原因，病人磨牙其實很不明顯，刷牙力量也排除用力過度的問題，原來是芭樂做的好事....」。

曹皓崴也提醒，當咬（扭）下芭樂時，牙齒會因為巨大的咬力而輕微向外側變形，就很像是竹筷子被彎曲，此時牙根旁的珐瑯質受不了扭動的力量開始斷裂而剝落，就會變成像該名婦人的狀況了。他在文末也補充，芭樂很健康，但是「請切片食用」；甘蔗也要「切成條狀」再吃較好。（編輯：郭佩蓉）