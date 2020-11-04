7大旺財祕法公開！家中沙發勿朝「一方向」：財神被擋掉

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1、常開窗戶、增加陽光、空氣流動
自己的住處，最好要多開窗戶、打開窗簾，增加陽光照射的時間，可以讓居住者神清氣爽，不會老是黑黑暗暗的，常開窗讓空氣流動，氣場活絡，能幫助運勢提升。
2、在屋裡點長明燈
在家裡或某一個房間裡的西北方，即2020年的財位擺設一盞小燈，燈泡也可以，一天24小時都需亮著。或在玄關處點也可以，如此有利自己的事業發展。因為玄關和屋主的事業、運勢相關，是看出財運狀況的重要地方。
3、多請朋友到自己家中聚聚
有人在家中就有人氣，房子內也不會感覺陰沈而過於安靜，因為房屋就是要人來鎮壓，如此也能增加一些陽剛氣息。
4、沙發不要背著門
客廳是家裡的財氣聚集處，想留住自己的錢財，沙發記得要面對門，當你坐在沙發上時，可直接面對著大門，正面去迎接，財神才會進入屋裡，如果是背對門坐，財神就會給擋掉，容易讓你的錢財留不住。
5、客廳擺招財的盆栽
客廳可以選用富貴竹以及招財樹，或葉子圓型的盆栽，這些植物意喻為吉祥、聚財、如意等意思。而富貴竹也可稱為萬年竹，葉片茂綠，往上生長，意喻節節高升。
6、錢母吸財法
撿到錢時，可以放入紅包袋中隨身攜帶，這就稱為「錢母」，有助個人的財運提升，也可以放入聚寶盆中，讓小錢變大錢，大錢再生小錢。
7、皮夾養金蟾和貔貅
傳說金蟾住在月宮中，喜歡咬錢、肚大能容天下財寶，和貔貅一樣，都是重要招財神獸，能招人緣財和桃花財。金蟾、貔貅可視其大小養在財位、聚寶盆或錢包中。每月滿月之時浄化，更添能量和靈驗之效。或在今年2020的財位西北方放貔貅一對或三腳金蟾。貔貅擺放方式為頭朝門外，金蟾為頭朝門內，同時在此方位擺放葉子肥美的多肉植物最有效。（編輯：賴詠璿）
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