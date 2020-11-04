酒駕截肢十年！他義肢壞卻不敢求助　曝「震撼照片」勸世

酒駕害人害己，有名男網友在民國99年，因為酒駕自撞電線桿，導致右小腿重傷需要截肢一半，十年來都需要靠著義肢行動，也因為這個關係，「工作很難找」。而日前他因為義肢突然斷裂無法行走，深有感悟，當下除了無助，更多的是羞愧，事後以過來人身份PO震撼照，苦勸大眾「千萬別酒駕」。

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▲有名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

× ▲有名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

▲男網友PO出照片。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

× ▲男網友PO出照片。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

貼文一出，許多網友紛紛留言「知錯能改善莫大焉」、「加油」、「活生生的例子，血淋淋的代價，真心希望您能加油」、「知錯能改，加油」、「用自己的慘痛來警世很正向，加油，真的千萬不要酒駕」、「勇於面對錯誤，相信您這些年也深刻體會到酒駕會造成多大的危害，辛苦了」、「很棒的勸世文，希望其他人能得到警惕」。（編輯：郭佩蓉）



