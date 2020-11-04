酒駕截肢十年！他義肢壞卻不敢求助　曝「震撼照片」勸世

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酒駕截肢十年！他義肢壞卻不敢求助　曝「震撼照片」勸世

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-04 12:47:09

▲一名男網友10年前酒駕導致右小腿截肢，只能靠著義肢行走，日前義肢壞了，他深有感悟，PO出照片勸世。（左示意圖／取自unsplash／右圖，翻攝自《爆廢1公社》）
▲一名男網友10年前酒駕導致右小腿截肢，只能靠著義肢行走，日前義肢壞了，他深有感悟，PO出照片勸世。（左示意圖／取自unsplash／右圖，翻攝自《爆廢1公社》）

酒駕害人害己，有名男網友在民國99年，因為酒駕自撞電線桿，導致右小腿重傷需要截肢一半，十年來都需要靠著義肢行動，也因為這個關係，「工作很難找」。而日前他因為義肢突然斷裂無法行走，深有感悟，當下除了無助，更多的是羞愧，事後以過來人身份PO震撼照，苦勸大眾「千萬別酒駕」。

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▲有名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲有名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
該名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己發這篇文並不是要討拍，也不怕被砲轟，只是單純想要奉勸網友們「不要酒駕」，因為酒駕害人害己，他就是一個最好的例子。他近日晚上搭車回到某高鐵站，準備要去牽車時，義肢螺絲突然斷裂，導致他無法行走，「10多年了，從沒遇過這種情況」。
▲男網友PO出照片。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲男網友PO出照片。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
他也提到，「當下也不知道怎麼開口求救，因為真的很無助、也覺得自己很沒用」，還好還是請高鐵警察和站務人員幫忙，在他們的協助之下，才讓他平安的回到宿舍。他在文末也再次提醒，「喝酒不開車，開車不喝酒，酒駕害人害己」。

貼文一出，許多網友紛紛留言「知錯能改善莫大焉」、「加油」、「活生生的例子，血淋淋的代價，真心希望您能加油」、「知錯能改，加油」、「用自己的慘痛來警世很正向，加油，真的千萬不要酒駕」、「勇於面對錯誤，相信您這些年也深刻體會到酒駕會造成多大的危害，辛苦了」、「很棒的勸世文，希望其他人能得到警惕」。（編輯：郭佩蓉）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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