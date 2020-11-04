美大選結果將出爐　蔡英文：無論誰執政都會持續深化交流

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蔡英文表示，做為民主國家，很清楚民主的真諦，也尊重美國人民最後的選擇，當然也會全力爭取美國主流民意的支持。現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，台灣則會持續深化這樣的支持趨勢。做為執政黨，無論美國是哪一黨執政，民進黨都有責任全力和美國政府深化合作；為了繼續爭取美國主流民意支持，在國會外交、智庫外交部分，也都不分黨派，持續努力。
蔡英文提到，過去一段時間，美國國會通過諸多友台法案，參議院甚至有跨黨派、過半議員致函美國貿易代表署，希望促成台美BTA（雙邊貿易協定）。這些台美關係的進展，都需要跨黨派的支持，這也顯示了支持台灣，是美國的主流民意。又比如今早美國再次釋出對台軍售訊息，這是2017年以來第10次軍售，軍售需要經過美國參眾兩院批准，這說明了台灣強化自我防衛能力的決心，受到美國兩黨的支持，也證明台灣作為印太地區戰略前緣、民主前線的關鍵地位，不會因為選舉結果而發生改變。
蔡英文強調，除了和執政的共和黨來往外，也爭取跨黨派的支持，民主黨也透過各種管道，表達對台灣的支持。這種種現象，都顯示支持台灣，是美國主流民意的趨勢。或許這次選舉，美國兩黨在國會席次會有些許變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少。未來也會持續爭取更多支持，在安全事務、經貿事務和共享的民主人權價值議題上，有更多合作的機會，讓台美關係繼續深化。
最後，蔡英文也呼籲朝野政黨，「大家都執政過，現在的問題，大家過去也都經歷過」，如果國家的方向正確，也已經拿出具體成果，大家應該要就議題的實質內容，來溝通協商，只要理性討論，任何分歧都可以找到解決之道。只有攜手合作，才能為國家謀求最大利益。