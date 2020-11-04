中國經濟進入轉折期 蔡英文：務必使台灣企業保持競爭力
中國經濟進入轉折期 蔡英文：務必使台灣企業保持競爭力
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-04 16:48:47
民主進步黨今（4）日召開第19屆第14次中常會，會中邀請中華經濟研究院大陸經濟所助理研究員王國臣以「中共五中全會相關內容及後續影響」為題進行專案報告，並作出裁示。蔡英文表示，中國經濟顯然進入了轉折期，未來必須持續密切觀察，務必五台灣企業保持整體競爭能量與競爭優勢。
蔡英文在中常會專案報告後裁示時提到，中國經濟顯然進入到了轉折期，在這個轉折期中，一方面要密切觀察未來整體經濟的走向，跟整個世界經濟的連動，同時這個區域的經濟、貿易環境的穩定也要持續去觀察，務必使台灣的企業，無論是台灣或其他的地方，包括在中國，都可以持續保持整體競爭能量跟競爭優勢。蔡英文也且中經院研究團隊協助，針對具有指標性質的台商個別情況，做進一步的調查和研究，讓政府可以更具體的瞭解個別企業所受到的衝擊，與衝擊連帶影響台灣產業的結構和競爭能量。此外，也要對在陸台商進行更深入的了解，在考量台灣產業整體發展前提下，提供必要協助，務必使得他們的情況不會影響到台灣整體的競爭優勢。
此外，專案報告中提到金融機構在中國曝險的問題，蔡英文也要求金管會與央行能夠特別關心這些情況，尤其是在中國財政和金融進入到比較不穩定的狀態下，台灣整體的曝險，要更加關注。相較國際，台灣的經濟確實在這段時間表現的不錯，這是台灣人民與企業共同努力的成果。現在台商陸續回流，在台商回流或進一步佈局在其他地方時，可以跟政府整體的產業政策可以連結，尤其是在下個階段的產業鏈重整中，如何保持自己關鍵的部分也是最重要的挑戰，後面的挑戰很多，不論是自身的競爭能量，及中國轉變所帶來的衝擊，都是台灣要持續關注的。