房市／青埔房價直逼新北 2字頭在這幾處還有
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-05 08:00:00
根據桃園市地政局統計不動產交易移轉資料，累計前10月，中壢區成長幅度最大，與青埔特區交易量增加有關，也因房市熱度關係，加上生活機能逐漸到位，青埔房價穩居3至4字頭，直逼新北房價行情，一去不復返，在地房仲表示，現在青埔還找得到2字頭房價，機捷A17站屋齡高的物件，或者就得找離機捷A18、A19站步行約10-15分鐘的區域。
依桃園市地政局資料顯示，中壢區累計1至10月的交易移轉棟數為8497棟，與去年同期6482棟相比成長31%，更是行政區最高；根據桃園不動產交易e指通資料統計，中壢區的幾大重點商圈中，以青埔特區交易量最多，累計至前9月共有1185 筆交易，平均單價為34.22萬。青埔的熱度居高不下，除新建案持續交屋外，中古屋交易活絡度也高。信義房屋中壢海華店專員沈佳表示，中壢青埔區域生活機能逐漸到位，許多建設都已落成開立，A18站為今年最熱區域，近期熱門的新光影城、IKEA旗艦店、Xpark水族館和置地廣場就在此處；A19站預期會是明年熱點，桃園會展中心和桃園市立美術館預計將於2023年完工。
由於青埔發展逐漸到位，房價高漲，親民房價漸漸難尋，沈佳指出，距離A18站、A19站捷運站約步行10至15分鐘的邊陲地帶還有機會；至於A17周邊屋齡較久，大型建設也較少，房價也相對親民，中古屋每坪18至19萬。沈佳表示，目前青埔交易主流以2房、3房為主，2房物件總價多要1000萬以上、3房總價可至1200至1400萬以上。