房市／近5年北漂族移居新北　最多在板橋

我是廣告 請繼續往下閱讀
大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，價格與通勤便利性通常是北漂族購屋或租屋時最看重的條件。板橋區雖然房價在新北市相對高，但當地也有一些中古屋或公寓，價格相對平易近人，加上有火車、捷運，在地工作機會也多，最吸引北漂族移居；新莊區除也有捷運外，重劃區房價近年下修，從高點5至6字頭，如今4至5字頭；另如中和與林口交通亦便利，房價也相對各區更親民。
信義房屋板橋府中店店長林子翔進一步說明，板橋之所以能吸引最多北漂族，捷運板南線是非常重要的原因。很多外地客不喜歡捷運不斷轉乘，板南線可以直達台北市東區、信義區，無論上班或假日逛街購物都很方便，房價保值性也高，因此沿線指名度非常高。
但林子翔也表示，雖然板南線沿線指名度高，但距離捷運站步行5至8分鐘範圍內，其抗性在於房價太高，非所有買方能負擔，就有不少人若預算無法買進板橋，也會往土城方向找房。他舉例，板橋以新板特區房價最高，多豪宅產品；其次為江子翠和新埔站周邊，屋齡10年內新屋單價多在65至70萬，總價需2000萬以上，屋齡10年左右2房單價約55至60萬、總價約1500以上。而府中站周邊房價則相對更親民，10年左右2房單價50萬初、20多年中古屋單價則在45萬左右。
此外，林子翔也說，板橋是新北市府所在地，各類型藝文展演或活動多、主要幹道寬闊且機能便利等，也是吸引北漂族的原因。