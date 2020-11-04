駕駛「瑪莎拉蒂」太臭屁？遭4惡漢押走毆打竟是押錯人
駕駛「瑪莎拉蒂」太臭屁？遭4惡漢押走毆打竟是押錯人
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-04 17:20:20
台中市劉姓男子因一件行車糾紛伺機報復，今(109)年6月13日傍晚發現仇家的瑪莎拉蒂自小客車出現在美村路，即招集友人前來埋伏，將蕭姓駕駛押走，在車內狠K蕭男一頓再載至市郊毆打，打完才發覺蕭男不是上次行車糾紛的駕駛， 第一分局警方逮捕劉男及陳男。
台中市第一分局於今年6月13日接獲蕭姓被害人報案，蕭姓男子指稱他當天下午駕駛一輛瑪莎拉蒂自小客車到美村路辦事， 晚間9許準備駕車離開時，突遭4名男子圍住，將他押上另一輛BMW轎車內載走，對方在車內將他的衣服往上拉蓋住他的頭，左右兩人對他揮拳猛毆。他被載到台中市郊區，下車後，對方繼續對他毆打，質問一件行車糾紛的事，讓他莫名其妙，後來才搞清楚上次駕駛該輛瑪莎拉蒂轎車的人不是他，對方發覺打錯人後，才載他至南屯路與永春東路讓他下車，但他已造成他頭部、臉部、手腳渾身是傷，立即向警方報案。第一分局警方調出路口監視器以車號追人，很快就逮獲劉姓、陳姓兩名男子，兩人坦承押人毆打，但宣稱不知另兩名綽號「小毛」、「大頭」同夥的真實姓名，警方依妨害自由罪移送兩人；台中地院審理時被告向被害人道歉並賠償，全案審結依妨害自由罪分別判處劉、陳兩人50、40日拘役，得易科罰金。