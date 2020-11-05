房市／資金進房市 有錢人到高雄老豪宅區多買一戶
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-05 18:30:00
提到高雄豪宅區，除美術館、農16特區，還有「老字號」的澄清湖生活圈。據「高雄實價網」統計，美術館、農16特區均價已逼近3字頭，澄清湖生活圈位置僻靜，發展較久，但房價依然逐步攀升，今年以來已穩站2字頭。專家指出，台灣新冠肺炎疫情趨緩後，資金回流、房市熱度提升，許多高資產客戶手頭資金充裕，選擇到風景秀麗的澄清湖「多買一戶」自住休憩，因而拉抬價格。
根據「高雄實價網」，美術館特區今年前三季大樓、華廈等「區分建物」均價26.65萬，農16均價則為27.52萬，雙雙逼近3字頭，而澄清湖生活圈區分建物均價則為21.78萬、透天均價24.15萬。其中，澄清湖生活圈區分建物均價逐步緩漲，去年第四季之後首度站穩2字頭；另以今年第三季21.18萬與去年同期相較，漲幅有26.9%。信義房屋鳳山文山店專案經理許展誌指出，澄清湖生活圈尤其「夢裡村」一帶，環境相當舒適，可欣賞澄清湖景，又能看見山丘上坐落著圓山飯店，許多高資產客戶如企業主、醫師等，都是看中這幅似山水畫的景色，而在此置產。
許展誌觀察，由於景色優美，澄清湖生活圈移轉量一向穩定，尤其去年以來台商資金回流，加之今年疫情趨緩後，高資產客戶手頭資金充裕，促使房地產市場買氣提升，澄清湖生活圈也不例外，買方多是原本已持有其他戶房地產，特別到澄清湖多買一宅自住或休憩。許展誌表示，澄清湖生活圈房價依景色不同以及屋齡而有差異，但一般而言，只要有湖景，房價都能夠保值。舉例來說，若是全新豪宅大樓且面湖景，單價可上看4至5字頭，但若是10多年中古屋，同是豪宅建案，單價約27至30萬左右，另有部分20年上下的大樓，單價又會更親民。