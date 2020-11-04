美總統大選開票分析　劉仕傑：反映2大內政問題

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在直播開票過程中，雖然搖擺州先前民調幾乎都顯示拜登領先，但川普除了在亞利桑那州落後，幾乎都呈現領現趨勢。劉仕傑引述美國哈佛大學政治學家加里・金（ Gary King ）先前做的分析指， 如果川普這次成功連任，那美國的民調機構將重新洗牌，否則往後民調結果是否具參考性將會受到質疑。
這次選舉德州（ 38 張選舉人票）的民調一直是拜登領先，但德州 83% 的開票結果顯示川普以 5,793,834（ 52.3% ）領先拜登的 5,124,764 票（ 46.2% ）德州。劉仕傑指出，有很多專家認為，許多原本居住於加州的選民移往德州，未來 2024 年選民結構可能出現改變，但目前應該還是共和黨的天下。
民調和開票有所落差的原因，劉仕傑分析，美國的選舉畢竟關注的還是內政議題：「經濟」、「（ COVID-19 ）疫情」，從這兩個因素來看，川普在經濟政策上佔有優勢，但防疫被對手拜登猛烈攻擊，目前票開出來，顯然是經濟牌比疫情牌來得更加有效，選民並沒有被拜登的公衛政策給打動，最後還是經濟政策激出選民去投票。
美國國會兩院選舉
美國參議院先前由共和黨佔多數，眾議員則是民主黨，劉仕傑指出目前開票看起來，民主黨可能在參議院贏得更多的席次，其中非常友台的參議院議員賈德納（ Cory Gardner ）確定落選。
如果選舉結果平手？
劉仕傑表示，如果選舉結果平手（ 269 票對 269 票）根據美國法律將會由參議院決定總統、眾議院決定副總統，但目前來看，川普很有可能贏得此屆選舉。因此，川普在選前辯論時都沒有正面回應「是否會合法轉移政權」的問題，相對擔憂較小。
上屆 2016 年選舉，希拉蕊在加州穩贏 55 張選舉人票，希拉蕊確認敗選後，當地傳出不少「加州獨立」的呼聲。去年（ 2019 ）11 月，大選倒數一年前還提出選舉後爭取脫離美利堅聯邦的公投。
加州比佛利山莊當地的精品街羅德歐街（ Rodeo Drive ）的名牌店，最近都用木條封住店面櫥窗，因為大家很擔心選舉結果開出來後，可能有一方的支持者會出來抗議，劉仕傑根據過去曾經派駐洛杉磯的經驗指出，因為加州長期是民主黨的票倉，如果川普當選，會不會出現抗議還有待觀察。
《紐約時報》報導，郵政系統在這次選舉中佔有比以往更重要的地位，包括在疫情期間運送物資到大選「民主的信差」（ carrier of democracy ）將郵寄選票當成「黃金」一般在寄送。劉仕傑指出，美國從來沒有像現在那麼需要郵差過，這次也有許多選民擔心，郵差的立場會不會影響選票寄送。
如果川普當選？
劉仕傑認為，相較歐巴馬，拜登看起來沒有掌握好非裔民族的選票；川普展現了不同於拜登的有氣無力，展現強人的形象，川普若是在這屆選舉當選，將會反映美國確實是傾向英雄主義、個人主義，川普將會是創歷史是性的「確診、康復然後連任的總統」。
劉仕傑指出，在選情後期，川普確實大打中國牌，未來如果順利連任是否繼續採用鷹派的政策，還是取決於團隊幕僚的人事，其中包括蓬佩奧（ Mike Pompeo ），從白宮日前發布川普對中政策的報告，就顯示他希望對中政策在選戰中發會作用。川普一上任時，多次強調他和習近平的關係非常好，未來川普會不會維持強硬的政策，還有待觀察。對台派選民來說，非常挺川普的原因主要還是他的對中政策。
劉仕傑認為川普成功連任，是否會繼續保持選戰期間的強硬對中態度，還有待觀察。而拜登有說過，會重返巴黎協議，但如果川普連任，美國在國際組織內的權力真空，很有可能由中國來填補。未來 4 年美國在國際組織的政策，將會影響親美的台灣是否要繼續參與聯合國相關機構的走向，將會是未來台灣的政府、國安團隊要面對議題。