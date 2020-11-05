伴男友吃燒肉慶生！她桌前「一行為」被分手：哪裡沒面子

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而男友就立馬拒絕，更直呼「打包很丟臉欸！」原PO也回應「不是阿，你都花錢了為什麼不能打包？不打包你要吃嗎？？剩很多你知道嗎？？」但男友認為這樣的舉動十分丟臉，更狠嗆「吃不完就算了阿，你是很窮喔？幹嘛一定要打包？」
原PO火大直呼「這跟窮不窮有關係嗎？？而且這頓飯是花我的錢欸！你吃不完還不讓我打包？真的越想越生氣！！」最後她仍選擇將食物都打包回家，但男友卻整程不開心，更認為原PO讓自己很沒面子，甚至因此提出了分手的要求。
最後，原PO也無奈感嘆，「真的不懂為什麼男人，這麼愛面子？？像我去買東西用優惠卷，他也會覺得很丟臉！！然後罵我貪小便宜？？然後就說要分手...請問大家我這樣做，真的會讓男生沒面子嗎？？」
貼文一曝光後，就引來不少網友傻眼直呼，「打包哪裡丟臉了！不打包很浪費耶」、「浪費食物的人才可恥」、「勤儉是美德啊！不要小氣就好啊」、「吃不完打包很正常啊，怎麼那麼小題大作」、「面子？現場除了妳，還有誰認識他？」「一個真正愛面子的男人會讓女生請客？」「叫他把自己包一包，慢走不送！」
但也有人認為兩人分手也好，「你快跟他分吧！價值觀不同在一起很痛苦的」、「找個相同觀念的，在一起也輕鬆自在」、「三觀不合的話，還是分手的好」、「放生吧！觀念不同，以後一起生活難過的是妳」。（編輯：陳雅雲）