個性和自己星座不像？從第一眼測出你的「真實星象個性」

你是否曾感覺自己的個性與自己的星座不太相同呢？也許外表溫柔的你，內心其實超級火爆？當你好好了解真實的自己後，也許對你的人際關係有所幫助喔！《星座好朋友》近日就設計了一道心理測驗，趕快來測測看吧！

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上列圖片中，你「第一眼」最先看到什麼呢？答案將測出你的「真實

星象個性」。

結果分析

#海豚-火象星座

你是個追求成功的人，對你而言，人生就是要成功！你的內心個性就像是火象星座一般，非常在乎成就感，甚至會不斷精進自己，讓自己的能力更強，同時也能提高收入。你有時也會因為覺得身邊小事，事不關己或對自己沒幫助，所以不想伸出援手，不過，適時幫助別人也是件好事啊！

▲第一眼看見「海豚」的你，代表你是追求成功的人。（圖／翻攝自星座好朋友）

你是想法很多、內心有許多思緒的人，在別人眼中，你是深不可測的，不知道你在想什麼。就像土象星座一樣，雖然你內心有很多的想法跟看法，當你真正靜下來與自己相處，聆聽自己內心時，你最真實的想法就會出現了。因此，建議你應該要多與自己的對話，才能更了解自己哦！

▲第一眼看見「星空中的女人」的你，是想法很多、內心有許多思緒的人。（圖／翻攝自星座好朋友）

#藍天、大海中的女人-風象星座

你屬於觀察力非常厲害的人，很了解自己要的是什麼，也非常會觀察周遭的人事物，因此，對身邊的人來說，你是個深受大家信賴的存在。就像風象星座一樣，即使現在你還摸不清自己想要的是什麼，但只要相信自己，就會開始走往更好的地方去。

▲第一眼看到「藍天、大海中的女人」的你，屬於觀察力非常厲害的人，很了解自己要的是什麼，也很會察言觀色。（圖／翻攝自星座好朋友）

#紅色禮服的女人-水象星座

你是個非常溫暖的人，擁有溫柔的個性，待人十分親切，甚至還會給身邊的人滿滿的愛，可以說是療癒系的人。你也非常擅長傾聽，就像水象星座一樣，因此，身邊的人都很喜歡跟你分享生活點滴和心情，而你也會適時的開導朋友。（編輯：許苡晴）