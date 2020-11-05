搶不到第一排位置超火大！中年男「帶20人」嗆爆文大學生

一名網友昨（4）日在臉書PO出一段影片爆料，只見影片中2名中年男子疑似是因為「學生佔位置」不爽，不斷對著學生咆哮、吼罵「我外面還有20多人，出來講」，甚至還威脅「你現在下來，15分鐘內沒下來，就不用再下來了」，讓其他網友驚呆，直呼「太扯」。

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網友在臉書粉專《靠北文化 Cow Bei PCCU》上傳一段影片爆料，表示「40歲老人，佔不到位置就叫人來學校『喬』，學校校安？？？」，而影片拍攝地在文化大學大新館，2名中年男子疑似因為「佔位置問題」和1名男學生發生衝突，身穿藍外套的男子不斷吼「我為什麼不能坐這」，男大生回應「他沒有不能坐啊」，但他仍不聽解釋，甚至數次口出惡言，怒罵男學生。

▲有網友匿名在臉書粉專《靠北文化 Cow Bei PCCU》上傳一段影片爆料。（圖／翻攝自《靠北文化 Cow Bei PCCU》）

▲兩名中年男子對著學生怒罵。（圖／翻攝自《靠北文化 Cow Bei PCCU》）

而根據中國文化大學臉書粉專發文，對於昨（4）日大新館法律系梁姓學生與陳姓等三名學生，因佔位問題發生言語衝突，據初步了解，因梁生年紀較長希望能坐前排座位，但每次即使早到，前排位置仍被同學先以物品佔位，之前即有所爭執，昨天則有較嚴重言語衝突，並有一梁生的校外友人加入。因在言語衝突過程中，有同學聽到恐嚇字眼故報警，轄區介壽所員警遂至教室處理，並與雙方溝通協調後離校。





此事發生後，校方即已循校安系統通報教育部，並請大新館保全人員及值班專員加強巡查及留意狀況，並追蹤此次事件後續發展；昨天下午，教官也與陳生等同學進行溝通與安撫情緒。





方元沂教務長表示，後續校方會立即請相關師長與同學，研商座位安排規則，希望每一名同學上課的權利都能獲得保障，文大更重視相關校安問題，若有涉及不法，一定會移請警方及司法單位來處理；至於違反校規部分，也會召開獎懲會議了解情況並作出相關懲處，並加強學生品德教育。（編輯：郭佩蓉）