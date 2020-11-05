名家論壇》錢震宇／美國大選啟示錄

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不論最後結果如何，選後美國都會有一段不短的政治動盪期，面對川普即將提出的選舉訴訟，以及質疑選票有舞弊，指控民主黨竊取選舉，都將牽動美國政壇以及對外關係。選後的白宮、參眾兩院、甚至是美國內部都將面對對立的分歧意見。
好笑的是，這次美國大選引起台灣民眾極高程度的關注，多數人即便不知道川普是哪一黨的候選人、副手是誰？還是熱衷於討論、支持川普。甚至有南部的議員提前慶祝川普當選，急著發雞排，結果竟是拜登領先，真讓人啼笑皆非。
而蔡政府高層更多次顯示押寶川普的跡象，從我駐美代表處推特「誤觸」轉發川普的競選文、在美國的民進黨外圍組織四處幫川普拉票，到民進黨中常委帶著川普的口罩開會等，隨著大選結果出爐，才是真正考驗政府外交能力的開始。
美選過後，檢視川普的選舉策略，大致上可以歸結幾點：第一是走回民粹煽動路線，從美國發生黑人佛洛依德遭警察壓脖而死的事件後，美國各地發生示威抗議事件，「黑人的命也是命」的抗爭四處引爆，川普從未站到第一線致歉，反倒把抗爭者推為暴力份子，出動軍隊鎮暴，變相放任「極右翼白人至上團體」與抗議人士衝突，將種族衝突升溫，藉此獲取白人支持。
川普隨後喊出「 LAW AND ORDER 」，就是把抗爭者汙名化，然後用另一個標籤貼上，強調國家需要法律、社會需要平靜，吸引所謂的保守主義的支持者，強調自己是執政者，希望國家回到正軌。
此外，川普競選重點都放在搖擺州。換句話說，就是只跑會支持自己的選票，對於不會支持他的州選民根本就不理，所以像是加州、紐約州、華盛頓州等，川普直接放棄。反倒是佛羅里達州、威斯康辛州、密西根州跟賓州，川普卯足全力衝刺、用極端的話語鼓動支持者熱情，要大家出來投票。
所以，對川普來說只認投票給他的人，而不認不支持他的人，甚至批判支持民主黨的州選民。這當然是美國選舉制度的弊病，即便當州的普選選民的得票票數較多，但候選人也只能拿到該州的選舉人票數，所以才會有「得搖擺州得天下」的說法，也造成總統候選人刻意討好特定族群，以換取支持。
川普另外一個重要策略是，用國家資源補貼企業，也就是執政優勢，一些中部工業城市的企業及工人因此度過新冠病毒疫情的影響，同時川普持續提倡減稅，提出將企業所得稅從 35% 調降為 21%，並計畫刪除 12% 的工資稅。坦白講，減稅是迎合企業及勞工的喜好，但因此減少的稅賦為美國帶來更大的負債，「慷國家之慨，讓民眾背債，只為了營造連任優勢，是非常不負責任」。
仔細想想，川普刻意挑起族群對立及分化、只對投給他的選民說話、用國家資源、經費去綁樁，面對不同意見就動輒謾罵、打壓，這樣的做法跟現在的民進黨政府執政是不是如出一轍？
面對勝選，拜登在選舉人票尚未全數開出之時說「美國人民再次證明民主是這個國家的動力。人民統治國家，權力不會被斷然奪取，而是由人民賦予，是人民的意志與決心決定了美國總統」；再回頭看看蔡英文力挺的川普，此時正亟思指控選舉不公、要求法院停止計票、質疑支持他的州被消失……
如果川普最後被美國人民唾棄，用選票趕下台，蔡政府應該要有所警惕！好好檢討執政態度，並思考重整對美關係及兩岸政策了，否則殷鑑真的不遠。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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