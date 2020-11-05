百億博奕洗錢大亨莊周文落網 傳組10餘位律師團
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-05 13:58:04
台中檢警追緝多時的跨國博奕、洗錢大亨莊周文，昨(4)日在彰化落網，警方鎖定其行蹤後跟監至彰化，趁莊周文昨天下午與朋友低調駕駛著一輛租賃車到一處宮廟拜拜時，一擁而上將他逮捕，由於莊周文不法事業體龐大、金流復雜，刑事局警方漏夜偵查中。
今年1月間檢警偵辦日趨氾濫的網路賭博案，結果在台中查獲數個網路賭博轉帳水房，查扣上千個U盾、大批電腦設備，從電腦中查知經手的金流近千億元，循線查出幕後為設於台中市市政路商辦大樓內的新力旺控股集團，其總裁為政商界名人莊周文。檢警於今年8月間針對莊周文在台中新力旺總部及忠明南路數個據點發動查緝搜索，帶回邱姓男子18人，該洗錢水房今年至被查獲時已洗錢達新台幣50億元，但原本檢警計劃可望將莊周文一舉成擒，但莊周文竟能事先接獲通風報信逃逸，令承辦檢察官對警方極度反感與懷疑，承辦檢察官本身也遭上長官責備。
據了解，莊周文逃亡期間，還曾北上到台北市參加地方聞人的告別式，其餘時間則在朋友掩護下於中部一帶藏匿，據傳莊周文瞭解早晚會落網面對法律攻防，一口氣聘請了十餘位律師，進行了多場的法律沙盤推演。警方昨日掌握莊周文搭乘朋友的租賃車並一路跟監，當莊周文下午5時許在彰化一處宮廟拜拜時，順利一舉將他逮捕。