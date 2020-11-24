耳鳴害他睡不著！男子長期失眠險得憂鬱症
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-24 10:44:21
一名50歲的男子，長年飽受耳鳴所擾，經過耳鼻喉科醫師診斷後，確診為神經性耳鳴，透過藥物治療後雖有改善，但進步幅度不大，令他相當憂鬱。
亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師吳俊昌表示，患者自述三年前開始，耳鳴讓他每晚無法入睡，幾乎快得憂鬱症， 直到去年改透過針灸搭配電針及服用中藥等方式多管齊下，經每周治療2~3次後，近半年來不僅改善失眠，不用聽著耳鳴聲徹夜難眠，也克服焦慮及憂鬱心情，恢復正常生活步調。吳俊昌提到，在台灣，平均每五個人有一人有某種程度的耳鳴，其中有5%患者會因嚴重耳鳴而影響日常生活，至於耳鳴可區分為他覺性及自覺性，前者是他人用儀器或耳朵，聽到患者抱怨的耳鳴聲，後者卻只有患者自己才能聽得到，別人並無法聽到，由於耳鳴背後原因複雜，故初發性耳鳴需先經西醫專科醫師排除危險因素後，再考慮以針灸配合治療。這名個案接受治療後，發現耳鳴聲逐漸降低，「主觀耳鳴聲分數」（使用視覺類比量表，總分10分，分數越高聲響越大）由治療前8分，直到治療三個月後降至5分，六個月後主觀耳鳴分數剩2分，且自覺失眠情形大幅改善，雖耳鳴聲仍存，但僅在安靜時才會聽見，多數時間幾乎聽不見，也不再焦慮及憂鬱。