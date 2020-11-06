一開吸塵器萌貓秒變臉　「露齒嘶叫」：給偶拿開！

當家裡打掃時使用吸塵器發出轟轟轟的噪音，對許多貓咪來說有如怪物那般可怕，通常被嚇得又哈氣又炸毛、一開機便躲起來眼不見為淨。正當日本一名推主@monakanko開啟吸塵器瞬間，家裡兩隻萌貓下秒快速變臉，立刻化身兇貓！

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▲推主家的貓日常的萌樣（圖／Twitter@monakanko）

× ▲推主家的貓日常的萌樣（圖／Twitter@monakanko）

當吸塵器一出現，兩隻三花貓一改原本慵懶的神情，瞬間有默契逃到貓跳台高處，一秒化身「喵吉拉」露齒嘶叫表情氣到不行、彷彿在警告說：「大膽！給偶拿走開！」不少網友看到紛紛笑說：「奴才！快關掉那可怕的怪物！」、「舞告派喵喵」、「反應也太大了」、「上來單挑」。

▲只要開吸塵器，兩隻貓瞬間氣噗噗（圖／Twitter@monakanko）

× ▲只要開吸塵器，兩隻貓瞬間氣噗噗（圖／Twitter@monakanko）

貼文引起許多貓奴的共鳴，紛紛曬照認同貓主子十分討厭吸塵器，當然也是有對吸塵器無感的貓，還能任由吸塵器在身體上撸來撸去，模樣相當享受呢！（編輯：楊釆蓉）

▲推主@gintyannomama：絕對不允許用吸塵器的貓（圖／Twitter@gintyannomama）