開票有夠慢！美國網友等不及爆笑梗圖齊發　計票員成樹懶

美國總統大選經過一天開票，結果仍未能揭曉。根據目前雙方票數，拜登若能再拿下內華達州就可望勝出，但內華達州的開票進度卻十分緩慢，讓許多等待民眾心焦，美國網友在推特上發起一波梗圖熱潮，紛紛表態願意前往內華達州幫忙計票，更有許多人嘲諷內華達州的計票員是動作超級慢的樹懶。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據Google搜尋提供的美國大選最新狀況，拜登已經囊括264張選舉人票，再多6張便到達當選門檻，而內華達州的選舉人票剛好就是6張，成為僅剩的臨門一腳。但人口不算多的內華達州，計票進度卻十分緩慢，甚至一度暫停，讓屏息等待結果出爐的廣大民眾十分焦急。等不及的網友紛紛在推特發送梗圖表達心情：＃來自廣大等待開票結果的網友的死亡凝視▲等不及的網友紛紛在推特發送梗圖表達心情。（圖／翻攝自推特）＃網友表示要帶著兄弟一起去內華達計票▲等不及的網友紛紛在推特發送梗圖表達心情。（圖／翻攝自推特）＃內華達我們來啦▲等不及的網友紛紛在推特發送梗圖表達心情。（圖／翻攝自推特）＃網友心中的內華達州計票員是這個樣子▲等不及的網友紛紛在推特發送梗圖表達心情。（圖／翻攝自推特）根據內華達州當地法律，只要郵寄選票的郵戳是在當地投票日11月3日之前、並在投票日過後7天內寄達都算有效，因此假如雙方差距甚微、真的要等每一張票都計算完畢，恐怕還要一段時間。（編輯：倪浩軒）