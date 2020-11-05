影／喊爽的！工廠稱川普當選放10天　縣府：早就勒令停業

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影／喊爽的！工廠稱川普當選放10天　縣府：早就勒令停業

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-05 16:45:53｜update2020-11-05 17:05:23

台新環保
▲台新環保公司早就勒令停業，其外牆與廠房都懸掛美國國旗、張貼川普海報，連路過的人都會多看幾眼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）
正當全球關注美國總統大選舉結果，彰化縣全興工業區內的台新環保公司更喊出川普當選全廠放假10天，川普落選放喪假3天；但台新環保早就在3年前因廠房埋超標200倍戴奧辛污泥被查獲，縣府環保局打臉表示，這處工廠因違法堆置含戴奧辛等有毒廢棄物，早已被勒令停工；更有民眾戲稱不論誰當選，工廠都會持續放假。
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▲美國總統選舉，彰化縣全興工業區內的台新環保公司喊出川普當選全廠放假10天。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）
▲美國總統選舉，彰化縣全興工業區內的台新環保公司喊出川普當選全廠放假10天。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）
美國大選勝負難料，台新環保公司彰化廠外張貼支持川普海報，董事長黃麗香今（5）日還在台北還開記者會，喊出川普當選就放10天假，落選放喪假3天，但是該言論慘遭打臉環保局證實，目前勒令停工中，沒有員工，該廠土地因為含戴粵辛廢棄物，至今未清理，環保局依法移送法務部行政執行署彰化分署強制執行中，該廠區土地由執行署扣押中。
彰縣府環保局2016年9月起就接獲多起投訴，全興工業區內散發刺鼻惡臭，稽查人員稽查發現廠內堆置有大批不明廢棄物，業者已結束營運準備要將土地及廠房轉移，無法出具相關廢棄物清運妥善證明文件，疑似有委託非法業者進行廠區廢棄物清運情形，立即與警方佈線監控該場址。

▲台新環保公司高掛租售布條與看板。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）
▲台新環保公司高掛租售布條與看板。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）
彰化縣環保局長江培根說，環保局利用高科技設備長期監控，發現業者有委託非法業者清運廠區廢棄物情形，進行廠區堆置廢棄物採樣檢驗，其中1件樣品有機汙染物「苯」還超標21.8倍，苯是石化基本工業原料，具高毒性、也是一種致癌物質。

▲環保局利用高科技設備長期監控，發現業者有委託非法業者清運廠區廢棄物情形。（資料照　圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）
▲環保局利用高科技設備長期監控，發現業者有委託非法業者清運廠區廢棄物情形。（資料照　圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）
環保局說，經查該公司現場爐渣、油泥、污泥、再生油品共計約474公噸、非法回填物約271公噸，目前非法回填物經函詢高等法院仍有證據保全之必要，暫時無法清理該公司於109年7月提送廢棄物處置計畫書，截至109年9月30日已清運月276公噸，現場剩餘部份再生油品尚未清理，其處理廠為桃園嘉德創資源股份有公司。

▲彰化縣環保局證實，目前勒令停工中，沒有員工，該廠土地因為含載粵辛廢棄物，至今未清理。（資料照　圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）
▲彰化縣環保局證實，目前勒令停工中，沒有員工，該廠土地因為含載粵辛廢棄物，至今未清理。（資料照　圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）
江培根打臉說，這處工廠除了早已被勒令停工，廠方土地還遭檢方扣押，相關負責人一審也獲判一年有期徒刑，全案都還在上訴中，所謂「放十天假」之說，期動機真不知所為何來？

對於台新環保公司高掛租售布條與看板，如今又高調喊出川普當選就全廠上下放假的作法，地方人士也大喊不解，明明就是被勒令停業，土地也被彰化執行署扣押，但因為全興工業區往來台中港國道交通便利，土地很搶手，還是有獵地業者到場了解，但得知內部有大量事業廢棄物之後，都覺得很棘手。
 
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