天網恢恢！「百億洗錢大亨」參拜觀音 佛堂前落網
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-05 16:54:40
博奕大亨百億總裁莊周文昨天與曾姓貼身隨扈被刑事局中打中心在彰化一處宮廟逮捕後押回中打中心偵查，除針對新力旺集團旗下復雜的博奕、洗錢事業釐清脈絡，並查扣該集團上百筆不動產、帳戶存褶約9億元、麥拉倫等各式跑車13輛、機房伺服器7百多台﹔今（5）日上午警詢後移送台中地檢署復訊。
莊周文昨天下午5時許在曾姓貼身隨扈保護下，前往彰化市埔內街一處觀音宮廟拜拜，而昨日(農曆9月19日)正是觀世音菩蕯出家紀念日，莊周文就在天公爐前焚香祝禱那一刻，刑事局幹員於觀音菩蕯眼前將兩人逮捕，法網恢恢、天網也恢恢。偵辦的刑事局第六大隊偵六隊今天下午舉行記者會，指出109年1月2日警方在台中市華美西街查網路賭博水房，查扣大批U盾、銀聯卡等洗錢工具；同年8月11日兵分多路再次搜索數個據點，逮捕成18人，莊周文卻聞風逃逸，被檢方發佈通緝﹔8月至10月間，檢警持續搜查其旗下IDC機房與成員住所，查扣大批伺服器、不動產上百筆、麥拉倫及賓利、法拉利、瑪莎拉蒂等市價共3億元的跑車13輛。
莊周文通緝期間都由曾姓隨扈搭載接送北中南各地飯店藏匿，每2、3天就換一個地方，所聘請的律師團也依指示到指定地點與莊周文開會商討對策，而昨日下午落網時所乘坐的是市價3百萬元的TOYOTA ALPHARD，市價20萬的LV行李箱中帶著43.2萬元現金，及17支對特定人聯絡的手機，由於莊所涉洗錢、賭博、組織犯罪等不法事業，不法所得都將沒入並追徵。