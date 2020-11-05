開會遭老闆放鴿子回「陪小姐睡覺」　員工看照片只能認命

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原來這天胡庭懿與老闆約好要到客戶公司開會，但時間已到卻遲遲不見他的蹤影，傳訊息詢問卻被他回「現在是妳獨自練習面對壓力的大好機會」、「不方便接電話」，還要她向客戶解釋老闆「正在陪家人」，讓她氣沖沖回嗆「陪家人？我看你是在陪女人睡吧！」，沒想到老闆還回「是啊，好累」，然後附上一隻三花貓的後腦勺照片並說「手都麻了」，讓她瞬間傻眼只好回覆「我自己搞定客戶」！
這名「讓老闆無法下床的女子」就是老闆在公司宿舍養的三花貓「小妖精」，人如其名的牠非常親人又愛撒嬌，原本是公司外面的貓，後來被老闆收編就養在公司連通的宿舍內，是老闆的心頭寶貝。其實公司內還有一隻橘貓「部長」與賓士貓「大鮮肉」，兩隻都是自己跑來不走的自來貓，平時只要牠們耍白目，老闆就會讓小妖精出來「教訓」，瞬間變成乖乖牌！
胡庭懿表示公司不只養這3隻貓，外面還餵20幾隻浪貓，老闆是一名愛貓人士，養貓將近20年經常拉著員工救援浪貓浪狗。當初開業時發現公司附近很多浪浪，經常發情打架讓鄰居曾揚言要毒貓，老闆相當擔心，帶伴手禮與鄰居互動也主動幫忙解決鄰居的疑難雜症，並配合愛媽誘捕浪浪結紮後，由公司餵養這些浪貓，才讓鄰居慢慢改觀變成好朋友，現在甚至常常收到鄰居送來給貓咪們加菜的乾乾或罐罐！
胡庭懿說老闆為人非常低調，不只餵養還會幫忙送養，而且員工都願意在假日輪流進公司餵貓，公司每個月也提撥將近2萬元買罐罐與飼料，另外還會補充營養品，因此公司3貓與附近浪浪都「頭好壯壯」，還曾被鄰居笑說其中一隻橘貓「脖子怎麼不見了？」她將老闆放鴿子事件分享在貓咪社團後，許多網友力挺老闆表示：「這女人確實該陪」、「老闆是負責的好男人」、「不方便講話是怕吵到枕邊人」、「可以去貴公司應徵嗎？」、「真是史上最強女人」、「老闆也是在當個稱職的貓奴，妳就乖乖去搞定客戶吧！」、「為什麼我有一種羨慕的感覺」。（編輯：陳珮瑜）