美國大選的10個體悟！李艷秋狠酸：「台灣技術」輸出成功

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、民調崩解，再不找出新的方式，就是『冥吊』了。
2、白開水不敵烈酒，寧可喝醉，也好過乏味。沒有個性的候選人，一邊涼快。
3、選舉不是選好人好事代表，人格高不高尚不重要。
4、用媒體製造假消息影響他國選舉，是門好生意。
5、執政者動用國家機器、國家資源鞏固政權，天下無敵。
6、當家一定要鬧事，支持者才覺得當初沒白投你一票。
7、仇恨動員成本低、效益高，『我們都是一家人』路線落伍了。
8、選舉不再是嘉年華，選民怒氣沖天，一點就燃。
9、愚蠢是會重複的，選民不會在選舉中得到教訓。
10、美國選舉栽贓抹黑奧步，台灣技術輸出成功，成為全球民主典範。
網友也紛紛在底下留言回覆說，「這十條在台灣不都常常上演嗎？很有既視感」、「台灣還有最後一招～罷免」、「不看開頭，還以為是在說台灣」、「原來先前美國官員相繼來台灣，是來考察學習選舉奧步的」、「台式民主輸出成功，台灣之光」。
根據《CNN》最新報導，川普在喬治亞州的領先差距持續縮小，川普目前僅比拜登多得1萬8千餘票，幾個小時前，川普還領先超過3萬票。雖然目前開票比例已達98％，但若剩下的票繼續以超過6成投給拜登的比例開出，那麼喬治亞州也可能翻盤，如此一來不管其他未計票結束的州結果如何，拜登也可望勝出。（編輯：倪浩軒）