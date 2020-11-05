美國大選的10個體悟！李艷秋狠酸：「台灣技術」輸出成功

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美國大選的10個體悟！李艷秋狠酸：「台灣技術」輸出成功

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-05 20:54:17

▲李艷秋分享看美國大選的10大體悟。（合成圖／翻攝自李艷秋臉書，Unsplash）
▲李艷秋分享看美國大選的10大體悟。（合成圖／翻攝自李艷秋臉書，Unsplash）
美國總統大選經過一天開票，結果仍未能揭曉。而隨著開票進度，雙方支持者悲喜交錯，心情有如洗三溫暖。眼見川普陣營的態勢轉趨不利，選務是否有舞弊的爭論也在網路掀起熱議，甚至還傳出威斯康辛州投票數超過註冊選民數的假新聞。而至今開票仍未結束，總統大位誰屬仍未揭曉，也讓這次美國大選成為最戲劇性的話題。資深媒體人李艷秋分享自己的「10大體悟」，更笑稱「台灣技術輸出成功」！
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李艷秋今（5）日在臉書發文分享個人看這次美國大選的10個體悟：
1、民調崩解，再不找出新的方式，就是『冥吊』了。

2、白開水不敵烈酒，寧可喝醉，也好過乏味。沒有個性的候選人，一邊涼快。

3、選舉不是選好人好事代表，人格高不高尚不重要。

4、用媒體製造假消息影響他國選舉，是門好生意。

5、執政者動用國家機器、國家資源鞏固政權，天下無敵。

6、當家一定要鬧事，支持者才覺得當初沒白投你一票。

7、仇恨動員成本低、效益高，『我們都是一家人』路線落伍了。

8、選舉不再是嘉年華，選民怒氣沖天，一點就燃。

9、愚蠢是會重複的，選民不會在選舉中得到教訓。

10、美國選舉栽贓抹黑奧步，台灣技術輸出成功，成為全球民主典範。

網友也紛紛在底下留言回覆說，「這十條在台灣不都常常上演嗎？很有既視感」、「台灣還有最後一招～罷免」、「不看開頭，還以為是在說台灣」、「原來先前美國官員相繼來台灣，是來考察學習選舉奧步的」、「台式民主輸出成功，台灣之光」。
根據《CNN》最新報導，川普在喬治亞州的領先差距持續縮小，川普目前僅比拜登多得1萬8千餘票，幾個小時前，川普還領先超過3萬票。雖然目前開票比例已達98％，但若剩下的票繼續以超過6成投給拜登的比例開出，那麼喬治亞州也可能翻盤，如此一來不管其他未計票結束的州結果如何，拜登也可望勝出。（編輯：倪浩軒）
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