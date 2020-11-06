他投履歷下個月秒上工！「1句話」嗆爆失業者　網全吵翻

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國內外許多產業受到嚴重衝擊，導致不少人苦喊「工作難找」，不過，也有一名男網友發文，表示自己剛投履歷，下個月就馬上上工了，更嗆其他失業者1句「真的就是你的問題，是你自身能力不足所導致的」，貼文一出，網友全吵翻。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「看了工作板材知道這裡一堆社會底層」為題發文，表示今年新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，你目前還有理由牽扯疫情因故，航空、旅遊和觀光業的人還情有可原，「那其他產業呢」？

▲有名男網友在社群平台《Dcard》上以「看了工作板材知道這裡一堆社會底層」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO

然而，他某天無聊滑到工作板看到，留言全是底層互相取暖，內文幾乎都是「月光、免洗缺、23K和慣老闆」，依照正常邏輯分析，「這些境遇不就是你自身能力不足所導致的嗎」，最後他在文末也表示，「你想要什麼樣的工作，什麼水準的同事，什麼理念的老闆，什麼位數的薪水，那你也得拿出相對應的條件」。



▲男網友表示自己剛投履歷，下個月就馬上上工了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 貼文一出，網友全吵翻，有些人認同原PO，「真的三不五時就一篇待業多久的月經取暖文，疫情出現前就是如此」、「正確無誤」、「真的，一堆糞青只會檢討社會、體制、老闆，就是不會檢討自己」、「我同學和我找工作也蠻順利的，面1個月大概就能拿到不錯的offer，感覺不出疫情有什麼影響欸」、「終於看到有人說實話了 ，講難聽點，年輕時不努力，老了在那怪天怪地怪社會，怪誰？」。





也有網友不認同，「校名要不要show出來看一下是不是引戰」、「講的好像台灣滿街都是月薪100k、年終破百的工作一樣，事實是低薪的工作多過於高薪，你來工作版當然就多數看到分享那些工作的心得，如果你求職的路很順利，是人生勝利組，也少用那種倖存者偏差來看待人」、「也不一定啦，找工作期間真的很煎熬，好的工作得慢慢找」。（編輯：郭佩蓉）