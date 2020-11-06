浪貓收編3個月「脖子不見還戴放大片」　網笑：開美肌？

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這隻可愛的三花貓叫做「酥酥」，酥媽在臉書社團看到牠的消息後，由於連繫不到原po，只好硬著頭皮從板橋府中騎Ubike到板新站附近尋找，沒想到真的被她找到影片中的背景位置。當時酥媽剛好遇見該地里長，詢問之下得知酥酥已經在這裡流浪很久，於是她拿出肉泥試圖尋找，沒想到才蹲下來看第一台車底，就看到渾身髒兮兮的酥酥躺在那裏睡午覺！酥媽對她喊了一聲「喵」，酥酥立刻醒來對她嗷嗷叫，由於聲音又小又酥麻，因此才為牠取名「酥酥」。
從那天起酥媽每天都去餵牠，附近鄰居表示牠經常四處跟熟人蹭飯，沒想到酥媽才餵過一次就認得她，只要看見她出現就會「嗷嗷嗷」地跑過來。某天下大雨打雷時，酥酥害怕地躲在車底，當下酥媽決定無論如何都要帶牠回家。但由於酥爸家從未養過寵物，被長輩委婉拒絕，當下讓她與酥爸只能一邊找租屋處一邊想辦法說服他們。只是某天又大雷雨，酥媽擔心酥酥躲在某個角落發抖，便揪先生硬著頭皮先將牠帶回家，酥爸也向長輩表示「只是讓牠暫住一晚隔天會找朋友寄放」，沒想到「一個晚上」就變成「終身定居」！
酥媽笑說一開始長輩躲遠遠地看也不敢摸，後來酥媽與酥爸積極地讓長輩與牠互動陪玩，也承諾會保持環境乾淨與酥酥的健康，加上酥酥非常乖巧，雖然有一點膽小但喜歡人陪又愛刷存在感，很快就開啟長輩的「溺孫模式」，現在長輩一回家都會先找酥酥，還親手一匙一匙地餵牠吃飯！有了全家人的愛酥酥吃好住好，整張臉都「豐腴」了起來，而且眼神也變超萌，因此當酥媽分享酥酥流浪時與收編3個月後的照片，網友看了都笑說：「也差太多，有開美肌模式喔XD」、「脖子怎麼不見了？」、「收編後是充滿幸福的眼神」、「這是潛力股，可愛炸翻」、「養到有嘴邊肉了」、「這是毛蟲變蝴蝶的例子啊」。（編輯：陳珮瑜）