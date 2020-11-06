主管狂搓合辦公室戀情！男超崩潰求助　「害人真相」曝光

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這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「主管要撮合跟同事會害到我吧？」的文章表示，「公司來了新進女同事，剛畢業新鮮人，而主管跟我交情不錯，一直跟其他同事暗示我喜歡的話，就去把握」，但原PO本身沒感覺，也沒有意願要追求，甚至更發現「另個有女友的男同事跟新人上下班走很近，可是在辦公室裝不熟，上下班離開辦公室後，很明顯很熟很有聊」。
這也讓原PO直言「他要追是他家的事，不過主管這樣想搓合我跟新人，是不是會讓那個男同事不爽我？我根本不想得罪人，如果下次主管又在有點半公開場面要搓合我跟新人，我該怎應對？我沒意願追，也不想得罪那男同事...但我也不想欺騙我有女朋友了...我是不是跟主管說，別為難我了」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「直接說你沒興趣就好了」、「直接跟主管說不來電不喜歡這種類型的女生，不愛辦公室戀愛整天見面很煩阿」、「這間公司沒救了...辦公室戀情絕對是企業最大成本」、「你就跟主管說你喜歡的是男人就好，一勞永逸」，甚至更有網友認真給出建議，「大方一點，讓主管看出來是女生沒有意思，不是你的問題，公開場合跟主管說『主管，謝謝你的抬愛啦，我已經有喜歡的人了，不是我們公司的』，私下去找主管說，你觀察覺得女生對你沒意思，擔心女生內心會有壓力，請他不要再那樣講」。（編輯：王柏文）