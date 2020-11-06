開iPhone12相機！5秒後竟「狂震」　女嚇傻：以為要爆炸

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開iPhone12相機！5秒後竟「狂震」　女嚇傻：以為要爆炸

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-06 13:12:54

實體機搶先看！兩款搶先販售iPhone12評測
▲有名女網友一打開iPhone12內建相機，5秒後竟「瘋狂震動」，嚇得她以為要爆炸了。（示意圖／記者葉政勳攝,2020.10.23）

蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，而前兩款於上月（23）日開賣，後兩款將於今（6）日晚間9時開放預購，不過，也有一名女網友崩潰發文，表示自己一打開iPhone 12的內建相機，5秒後竟突然「狂震」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》以「一開相機被iPhone12嚇死」為題發文，表示自己剛買到蘋果今年推出的全新iPhone12沒多久，近日打開手機內建的相機時，約莫過了5秒，竟突然「瘋狂震動」，嚇到她以為手機要震到爆炸了。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》以「一開相機被iPhone12嚇死」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》以「一開相機被iPhone12嚇死」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO將手機瘋狂震動的影片上傳，而在影片中，原PO友人邊拍邊問：「太可怕了吧，這是正常的嗎，你剛買到多久啊」，原PO也無奈地回應「才剛拿到一個禮拜」。

▲一名女網友近日打開iPhone
▲一名女網友近日打開iPhone 12內建相機，竟突然「狂震動」。（圖／翻攝自《Dcard》）
她也提到，為了避免後續爭議，「感覺要留證據，我就拍下來了」，她也崩潰發文求助「想問大家有一樣的問題嗎」。幸好後來更新貼文時，她和客服確認後，對方回應「可以換貨」，也讓她推測「應該真的是拿到所謂的機王」。

貼文一出，引起網友熱議，「這才是名副其實的機王，那些什麼賴打不開、ig閃退的都來看看，軟體問題不要再發文說是機王了」、「機王，拿去換吧」、「換貨啦，這個情況哪次不換」、「那個『才一個禮拜』，聽起來超無奈」、「剛買到一個禮拜就遇到這情況，真的蠻衰的」、「太狂了」。（編輯：郭佩蓉）

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