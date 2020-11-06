前鎮漁港改造啟動 陳其邁：下軍令狀一定如期完工
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-11-06 13:25:21
行政院蘇貞昌院長8月25日視察前鎮漁港後，今（6）日上午專案辦公室正式揭牌啟用；另前鎮漁港建設專案計畫中的多功能船員服務中心工程基地上，高雄區漁會所屬漁具倉庫也接續動工拆除，象徵改造工程全面啟動，高雄市長陳其邁表示，力拼在二年內如期如質完工。
前鎮漁港為中央農委會主管之第一類漁港，並委託高雄市政府代管，目前為全國停泊漁船噸級最大、漁獲量最多及漁業產值最高的遠洋漁港，鮪魚、魷魚、秋刀魚等遠洋魚貨每年帶動約250億元之產值，另前鎮魚市場年魚貨交易量約17萬噸也是全國第一。陳其邁表示，前鎮漁港已經50年，殘舊不堪，配合整體遠洋漁業的發展，假如能夠再搭配這些物流、休閒觀光這些功能，將會有嶄新的面貌，也帶動整體的地方發展，跟台灣遠洋漁業的競爭力，所以從他上任第二天就立刻展開前鎮漁港整體的改建計畫，希望能夠打造一個類似日本豐洲市場，遠東最具規模、最大的遠洋漁業中心。
陳其邁強調，漁業中心功能更加強，對於提升台灣整體遠洋的漁業競爭力有相當大的幫助，所以預算從50億，兩個月經過仔細的盤點，也配合這個物料跟多功能的一些規畫，提升到60億，希望兩年內一定要如期如質的完工，陳其邁也笑說，行政院長蘇貞昌想到就會問一下進度，有政府會做做事，中央非常重視，他也下了下軍令狀，只能提早不能延後；高雄市議長曾麗燕也感謝中央對前鎮漁港改造的全面支持，地方已經期待很久了。高雄市政府表示，農委會陳報「前鎮漁港建設專案（長程）計畫」，由行政院交付國家發展委員會審議， 10月19日審議原則同意，總經費為60億元，除由農委會自辦前鎮漁港南側碼頭及市場缷魚碼頭之整建外，另委請營建署代辦新建多功能水產品物流大樓、新建多功能船員服務中心等2項工程；及委由市府代辦建置雨污水下水道、旗津漁港碼頭整建工程（前鎮漁港船席調配使用）、景觀及休憩環境營造（包含高雄區漁會等三棟建物改善）。另針對交通動線、人車分流部分，行政院已交付交通部運輸研究所召開多次會議研議納入整體規劃中。