從遊戲本業到支付多元布局　橘子25歲紀念影片曝光

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從遊戲本業到支付多元布局　橘子25歲紀念影片曝光

記者許家禎／台北報導

calendar_today2020-11-06 14:14:45｜update2020-11-06 17:12:09

▲橘子集團今（6）日舉辦25週年記者會，橘子創辦人暨董事長劉柏園現身分享心路歷程心境，同時釋出25週年影片。（圖／記者葉政勳攝，2020.11.06）
▲橘子集團今（6）日舉辦25週年記者會，橘子創辦人暨董事長劉柏園現身分享心路歷程心境，同時釋出25週年影片。（圖／記者葉政勳攝，2020.11.06）
橘子集團今（6）日舉辦25週年記者會，橘子創辦人暨董事長劉柏園現身分享心路歷程心境，同時釋出25週年影片《一起闖關吧》，該由金馬獎得主楊力州導演執導、金曲獎及金音獎鍍金的阿爆跨刀配樂，聯手描繪橘子勇於創新、引領產業風潮的闖關旅程，並刻劃台灣網路產業發展的世代記憶軌跡。
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25年來，力求自我突破的橘子集團總是扮演創新推手，數次帶動產業的典範轉移，促進遊戲產業及台灣網路產業逐年成長。在網路及數位化萌芽初期的1999年，橘子推出亞洲熱銷120萬套的《便利商店》，以平價策略迎戰遊戲盜版風氣；並在這年從「富峰群資訊」更名為「Gamania遊戲橘子」。
在2000年後的10年，適逢台灣網路爆發成長期，橘子陸續推出《天堂》、《楓之谷》等數十款產品與服務，除了一次次締下事業新猷、站穩龍頭地位，更為遊戲產業在機房系統與營運…等各面向樹立標準，並帶動線上遊戲風潮、網咖發展與網路基礎建設普及。

橘子勇於打破舊有框架，從《天堂》月費制、最早的遊戲線上付費工具「GASH」到免費商城制（item mall），都是橘子率先呼應市場及用戶需求的全新模式；並在2008年與伙伴㩗手成立台灣電子競技聯盟TeSL、自組職業電競隊，投入資源推動台灣電競產業。

而在2010後的行動化浪潮，橘子集團不畏挑戰啟動轉型，從遊戲跨足支付、電商、媒體、數位商務等多元領域，並於2019年打造台灣第一個本土行動生活入口，整合遊戲、點數、媒體、行動支付與電商等行動化應用，壯大集團數位娛樂版圖。

▲橘子集團歡慶25週年，編年史可看出這些年來的歷程。（圖／NOWnews製表）
▲橘子集團歡慶25週年，編年史可看出這些年來的歷程。（圖／NOWnews製表）
回顧25年的點滴，橘子集團總是在卡關與闖關間前進，除了努力擴張市佔，橘子也始終秉持初衷，做一個勇於突破的先行者、提供樂業安居的工作環境、與夥伴一起創造最酷的公司文化。10多年來，也透過橘子關懷基金會所號召的熱血活動，向年輕人傳遞勇於冒險的正向精神。

與劉柏園深交10多年、一同遠征南北極的金馬獎得主楊力州導演也現身記者會，為執導的橘子集團25週年企業形象影片《一起闖關吧》引言。影片創作以「卡關・闖關」為題，引領大眾見證橘子隨台灣網路產業發展的世代記憶，與面對多次卡關，仍努力突破框架的精神，鼓勵大眾勇敢闖關。

此外，橘子更力邀以母語排灣族語專輯《kinakaian 母親的舌頭》拿下2020金曲三項大獎及金音獎年度最佳專輯的歌手Abao阿爆（阿仍仍），擔任這支形象影片的幕後配樂。阿爆巧妙融合排灣族、阿美族及西洋福音吟唱，替橘子唱出一路走來的感謝。阿爆認為，25歲是一個里程碑，正是人們期待未來、不斷突破自己框架的美好年紀，因此，他以充滿正向激勵力量的聲線，唱出「We’ll be better」，唱出25歲的橘子對自己的期許，也唱出對夥伴們的溫暖謝意。
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