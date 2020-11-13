美食巷仔內／現炒回鍋肉香氣四溢　深坑黑豬肉完勝進口豬

近期開放萊豬進口議題引發熱議，國產豬肉的品質成為消費者首選，高品質的黑豬肉更是受到歡迎；黑豬肉因為口感Ｑ彈，不論是做成回鍋肉或是肉排，都能有更豐富的口感，是許多餐廳業者最愛的食材。

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新北市民政局長柯慶忠表示，黑豬養殖業在深坑區發展歷史已久，肉質口感絕佳完勝白豬肉，是雙北許多菜市場裡，婆婆媽媽們最愛採買的食材之一，黃建強里長說，深坑黑豬肉好吃的原因不只是餵食經過高溫蒸煮的廚餘，養殖時間也比白豬更久，通常白豬7、8個月就能上市，黑豬則需要1年，這樣油脂更能滲入肌肉，形成大理石紋油花，讓黑豬肉口感柔嫩多汁，且皮厚Q彈，不管料理成什麼菜色都美味。

藝人陳德烈擁有中餐烹調及西餐烹調證照，日前來到深坑和黃建強里長母子聯手示範3道黑豬肉料理，除了手工灌製黑豬肉高粱香腸、醃炸豬排，陳德烈還現炒「回鍋肉」饗客，陳德烈說，回鍋肉做法很簡單，只要準備煮過的三層肉片，並切片豆乾、高麗菜、蒜苗、蒜、辣椒、薑、青椒和紅蘿蔔，先將肉片半煎逼出豬油，再鍋煎豆乾，然後下爆香料，炒香辣豆瓣醬和甜麵醬，放入其他炒料及糖、米酒、醬油，起鍋勾薄芡加一點花椒油即可。



黃建強強調，深坑黑豬肉因為口感佳，市場價格比起白豬自然貴一些，但因深坑黑豬具有耐粗食、高抗病性的特點，完全不添加瘦肉精或施打生長激素，且重視消毒及防疫，還有市府定期訪視，確保豬隻健康，反而讓深坑5處畜牧場，總產量不到1萬頭的黑豬肉，更顯得美味珍稀及競爭上的優勢。





黑豬肉除了三層肉可料理成回鍋肉，後腿和頸部肉也很適合做滷肉飯的肉燥，而帶油花、帶筋的五花肉、蹄膀等，可用醬油滷筍絲，前後腿、大里肌、肋排、排骨則適合煎、炸、炒，也可以做成豬排，如果不知如何挑選部位，不妨聽聽店家的建議，也能料理出美味的豬肉佳餚。





最後深坑黑豬肉烹飪達人周美紅也為大家示範醃黑豬肉料理，並將醃好的黑豬肉炸成美味香酥的豬肉排骨，鹹香多汁，令人驚艷深坑四寶的魅力。