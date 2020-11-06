85歲翁中5千萬！2年後「走上荒山」成遺體　兒女醜態曝光

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不過獲得高額獎金後，郭家內卻掀起風暴，當四個兒女陸續得知爸爸中獎後，開始不斷爭吵，讓郭老翁心寒，獨自買火車票從武漢回到了老家江西贛州，再緩緩步行10多公里走上荒山，躺了兩個白天一個晚上不吃不喝，迎來生命的終末。又過了幾天後，郭老翁的遺體才被經過的人發現。
不過遺憾的是，郭老翁的離世並沒有讓家庭內的紛爭停止，大兒子指控母親偏愛兩個弟弟，唯一的女兒則控訴三弟曾想把爸爸孤身一個人到山上；二兒子則稱，大哥在三十多歲被開除後再未工作，父母幾乎把所有退休工資，都用來資助大哥生活，大哥是在編造部分說法謀求分得更多財產；三弟則不接受採訪。
事實上郭老翁生前曾擬定好遺產分配，將獎金分成6份，4個子女各拿1份，妻子占2份，但這筆獎金最終並未按照分配書分配，而是由二弟存入銀行，他也未公佈中獎一事，最後老先生過世之後，四個兒女之間的爭產仍未落幕，手足間只能對簿公堂，繼續等待結果。（編輯：潘毅）
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